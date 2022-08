En medio de la expectativa por la llegada de Sergio Massa a un superministerio de Economía, y los primeros anuncios del equipo que lo acompañará en la amplia renovación del gabinete nacional, el analista político Julio Bárbaro aseguró por AM750 que “Alberto Fernández no sabía dónde quería ir" y que "Massa sabe dónde quiere ir". "Después podemos discutir el camino. Pero saberlo es importante. Cuando uno no tiene rumbo, todos los vientos le vienen en contra”, sintetizó.

Para Bárbaro “la sociedad se fue definiendo en esa línea”. “Se jorobaba mucho con que era Cristina la que le impedía a Alberto hacer un plan. No, Alberto se impide sólo. No necesita ayuda de nadie. Massa tiene una visión. No es la mía, pero es una visión. Va a ejecutar. Sabe dónde quiere ir”, añadió.

En este punto, el referente peronista analizó también el rol de la oposición en este escenario: “Hay un momento en el que asumimos como sociedad que no hay país con dos rumbos. Entre enemigos no se hace una patria. Un pacto no sólo es posible, sino que es imprescindible”.

“La oposición que no muestra madurez, no muestra futuro. Yo critico mucho a Alberto, pero en un momento la crítica tiene que descansar y entrar la propuesta. La acusación no es una forma de vida. La sabiduría está en dejar de levantar el dedo acusador”, comentó Bárbaro en declaraciones a Mediodía 750.

Massa y los primeros nombres

Massa anunció este lunes algunos de los nombres del equipo que lo acompañará a partir del próximo miércoles, cuando asuma al frente del Ministerio de Economía. Se trata de economistas cercanos al peronismo, varios de los cuales ya ocuparon cargos en lo que va de la administración del Frente de Todos.

“Les comunico que Raúl Rigo será el Secretario de Hacienda. Lo acompañarán Jorge Domper como Subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos”, publicó el futuro titular del Palacio de Hacienda.

El objetivo de la elección de cada uno de estos nombres apunta a “ordenar y cuidar las cuentas públicas”, ponderó Massa a través de su cuenta de Twitter.