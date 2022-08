Con el comienzo de la Premier League inglesa, previsto para el próximo fin de semana, y de la Serie A del fútbol italiano, programado para el sábado 22 de agosto, dará comienzo una competencia apasionante que involucrará a dos grandes jugadores argentinos: Lautaro Martínez en el Inter y Julián Alvarez ahora en el Manchester City lucharán palmo a palmo, cada uno desde su propio equipo, para tratar de ser el centrodelantero titular del Seleccionado Argentino en el próximo Mundial de Qatar.

En principio, no parece haber dudas: después de casi cuatro años, Lautaro Martínez parece intocable. Es el goleador del ciclo de Lionel Scaloni con 20 tantos y ha acumulado en todo este tiempo, el rodaje internacional del que carecía en 2018, cuando Jorge Sampaoli no lo consideró para jugar el Mundial de Rusia. Además, el retorno del belga Romelu Lukaku al Inter luego de una opaca temporada en el Chelsea de Inglaterra, sólo habrá de beneficiarlo: en la temporada 2020/21 formaron una dupla poderosa en la que la potencia física de Lukaku arrastrándole las marcas y abriendole caminos. le posibilitó aportar 17 goles a la consagración de su equipo como campeón italiano. Lautaro no debe demostrar nada. Solo debe seguir haciendo goles como hasta ahora para ser titular en Qatar.

Pero si Julián Alvarez se afirmara como opción en el ataque del City y aún viniendo desde el banco, jugara con continuidad y anotara con cierta frecuencia, le dará pelea a las fundadas pretensiones de Martínez. Los elogios encendidos que el técnico Pep Guardiola volcó sobre él la semana pasada y la convicción de que, aún como alternativa del imponente goleador noruego Erling Haaland, será muy tenido en cuenta de aquí hasta el arranque de la Copa del Mundo, pueden llegar a reforzar la atención no demasiado prioritaria que Scaloni le ha dedicado. El técnico de la Selección Argentina no ha dejado de reconocer la gran evolución que el delantero cordobés tuvo desde que Marcelo Gallardo lo confirmó en 2020 como el centroatacante titular de River. Pero con la salvedad de que se destacó frente a defensores del medio local, muy alejados desde lo físico y lo fútbolístico de la más alta exigencia del fútbol internacional.

Por eso, Julián Alvarez sólo jugó siete partidos de las Eliminatorias Sudamericanas (fue titular apenas en la última fecha ante Ecuador) y no estuvo desde el arranque en la Finalissima ante Italia en Wembley (si lo hizo en el amistoso ante Estonia). Y hasta su llegada al City, ni siquiera era seguro que fuera al Mundial. Pero de diez días a esta parte, el panorama parece haber cambiado. Y empujado por el aura de Guardiola y desde luego, por lo que mostró cuando le tocó jugar, Julián Alvarez parece haber levantado su perfil. Desde la vidriera de lujo del City, ahora puede pretender no solo ir a Qatar sino desbancar de la titularidad al inamovible Lautaro Martínez. Habrá que ver como le va a uno y a otro en cada partido. La verdad, como siempre, estará en el verde césped.