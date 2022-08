Una nueva y mala noticia volvió a sacudir el agitadísimo presente de Boca: el arquero Agustín Rossi decidió no renovar su contrato con el club luego de que el propio vice1º de la institución, Juan Román Riquelme, les comunicara a él y a su representante Miguel Gonzalez que el club no se moverá de su postura y no hará una nueva oferta para retenerlo después del 30 de junio de 2023. A partir de lo cual se abre un escenario impensado que podría derivar inclusive en la exclusión de Rossi del plantel profesional. En casos anteriores de desacuerdo y aún con sus contratos vigentes, Julio Buffarini y Cristian Pavón fueron mandados a entrenarse con la reserva por no haber aceptado la propuesta de la institución. Habrá que ver si sucede lo mismo con Rossi, el jugador preferido de la hinchada en este delicado momento.

Después de la reunión que se desarrolló hace casi una semana, en la que el Consejo de Fútbol le hizo una "oferta gigante" al representante González, este martes tuvo lugar un nuevo encuentro en el complejo boquense de Ezeiza. La idea de Rossi era mejorar las condiciones ofrecidas y seguir negociando. La de Boca, firmar ya mismo el contrato hasta 2027. El lunes, el arquero había pedido postergar la reunión con el Consejo para meditar mejor la propuesta que le habían hecho. Pero fue citado para luego de la práctica. Y el encuentro no terminó bien.

Al cabo de diez minutos de conversaciones, el propio Riquelme en persona le hizo saber a Rossi y a González que Boca estaba dispuesto a duplicar el monto del actual contrato pero no a triplicárselo como era la pretensión del arquero. Y que de ninguna manera le pagaría una prima de dos millones de dólares por la firma a modo de compensación por el bajo contrato que había arreglado en 2018 durante la gestión presidencial de Daniel Angelici.

Si bien del lado de Rossi manifestaron sus intenciones de negociar y pulir algunos detalles de la propuesta por el nuevo vínculo, desde el Consejo se plantaron con intransigencia y ratificaron los mismos números que habían ofrecido, dejando en claro que no negociarán por otras cifras más elevadas. Rossi se marchó muy enojado por esta postura y su representante no dio indicios sobre lo que pasará con él después del 30 de junio del 2023.

Su idea sería conseguir un comprador desde el exterior (se había mencionado un probable interés de Flamengo de Brasil) y salir del club mucho antes de esa fecha, ya mismo si fuera posible. Boca irá por un nuevo arquero y tiene tiempo hasta el próximo lunes para contratarlo.