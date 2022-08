El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, aseguró este miércoles que la asunción de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía significa “una nueva oportunidad” y adelantó que en un contexto de fuerte inestabilidad marcada por el rol de los grupos de especuladores la llegada del expresidente de la Cámara Baja representa una “buena perspectiva”.

“Hubo una corrida cambiaria que con el tiempo se transformó en un claro intento de desestabilización, de llevarse puesto al Gobierno. Cumplir la condición necesaria de Macri para volver a gobernar el país con un cuchillo entre los dientes, que es que salte todo por los aires", disparó Yasky en declaraciones a AM750.

Para el sindicalista, el objetivo de Macri es "poder entrar caminando sobre los escombros". "Y esta es la peor perspectiva para los sectores populares. Por eso ponemos una perspectiva grande en la gestión de Sergio Massa. Y que esto signifique cohesionar y volver a darle al Frente de Todos la fuerza que necesita”.

Para el diputado, Massa debe “pararle la mano a estos sectores que están agazapados” a la espera del “momento de volver a la carga”. “Lo que están haciendo con Cristina Kirchner, en el intento de proscribirla políticamente, habla a las claras de que para esta gente no hay otra condición que la fortaleza nuestra. La expectativa con Massa es recuperar la fuerza”, añadió.

Sin embargo, en este contexto, señaló que “va a haber medidas que van a significar tener que hacerles concesiones a algunos sectores”, ya que “lo principal es estabilizar la economía”.

Para Yasky “el principal problema que tiene el país no es el FMI, sino el que han generado los sectores de poder”. Y enumeró: “Hicieron la corrida cambiaria, la maniobra especulativa, golpearon en agosto cuando estábamos con las defensas bajas. Todo eso no se decidió en el FMI. Están los fondos buitres de adentro y de afuera queriendo golpear. Eso debe tener una respuesta política, no económica”.

A favor de marchar el 17

Finalmente, Yaky consideró que los trabajadores deben marchar el próximo 17 de agosto en contra de estos sectores especuladores, en el marco de la convocatoria lanzada por la CGT pero que, tras la asunción de Massa, fue puesta en duda.

“Nosotros creemos que hay que convocar. Tuvimos un plenario con muchos gremios de la CGT. Hay mucha fuerza y convicción de que hay que recuperar las calles. La presencia del pueblo movilizado en esta etapa es un signo de fortaleza. Hay que hacer la marcha”, apuntó el líder de la CTA de los Trabajadores.

Y comentó: “En realidad, esto estaba convocado originalmente como un acto para denunciar el intento de desestabilización, para denunciar a los formadores de precios, reclamar las maniobras de los sectores especulativos. Todo eso sigue teniendo vigencia. Es importante que después de una marcha masiva como lo fue el de Eva Perón podamos ir a una marcha todavía más grande. Le va a dar fortaleza al sector popular”.