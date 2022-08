Tal como lo hicieron decenas de funcionarios, legisladores y dirigentes de varios niveles, la organización La Cámpora lanzó su respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner a través de un video que denuncia el lawfare en su contra que recobró impulso en los últimos días.

El video rememora imágenes de la masiva movilización frente a los tribunales de Retiro en abril de 2016, cuando CFK reapareció públicamente después de terminar su mandato y compareció ante el juzgado de Claudio Bonadío, el magistrado que durante esos años encabezó la persecución judicial contra ella.

“Si la tocan a Cristina / qué quilombo se va a armar”, es el cántico que resuena en la voz de la multitud que se congregó esa mañana y que ahora es interpretado como una advertencia por parte de la organización integrada por legisladores y funcionarios del gobierno del Frente de Todos.



Antes aparece un tramo del discurso que la ex presidenta dio posteriormente desde su banca en el Senado y en el que denunció la persecución en su contra, en el marco de una andanada de procesos similares desatados contra líderes progresistas de varios países de la región.

“Seguramente este tribunal tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia”, sentenció aquella vez.

El video cierra con el hashtag que acompañó a cada expresión de apoyo en las redes sociales #TodosConCristina y el tramo final del alegato de la vicepresidenta, cuando ante una requisitoria del tribunal que la juzgó en una causa ella respondió: “Preguntas tienen que contestar ustedes”.