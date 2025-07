Las Abuelas de Plaza de Mayo invitan a cerrar las vacaciones de invierno con la novena edición del festival multidiscipliario "Risas y abrazos". Serán dos jornadas (jueves y viernes) de arte, música, teatro y cine con entrada gratuita en la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma). La actividad es parte de una nutrida agenda que distintos organismos ofrecen por el receso invernal en el predio (ver aparte), en un momento en que se siente el desmantelamiento del Conti.



"El festival fue una forma que encontramos de difundir la Casa por la Identidad en las vacaciones de invierno. Es un lugar donde se cuenta la historia de Abuelas y el derecho a la identidad, y nuestra principal fuente de difusión son los visitantes que vienen sueltos y las escuelas, tanto primarias como secundarias. En vacaciones de invierno empezamos a tener un flujo distinto de público, de otras provincias y, en otros momentos, extranjero. El festival es para difundir la temática de Abuelas a los niños que vengan acompañados por sus padres", explica a Página/12 Paula Sansone, coordinadora de la Casa.



Sobre el contexto, expresa: "Estamos en una época adversa, pero hay una gran cantidad de la población que apoya las políticas de memoria, verdad y justicia, que quiere que continúen, que las considera logros que nos atañen a todos los ciudadanos. Creo que eso es importante y es algo que tenemos que sostener". El encuentro permite "transmitir la búsqueda de Abuelas" en un marco muy difícil, también, para los organismos de derechos humanos que funcionan en el excentro clandestino de detención. "El Espacio Memoria tiene menos trabajadores, menos público, menos oferta cultural. Estamos tratando de sostenerlo gracias al compromiso de los trabajadores del Ente Público y de los que estamos en los organismos de derechos humanos, y por supuesto de los artistas y de la sociedad que nos acompaña", agrega Sansone.



"Risas y abrazos" comienza este jueves a las 14.30 con un espectáculo musical y teatral de Las hermanas misterio, Canciones para perder el tiempo, una aventura sobre un juego de azar que las llevará "por agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales", dice la sinopsis. A las 15.30, la artista plástica Estrellita Caracol ofrecerá un taller de collage colectivo titulado "Abuelas que vuelan". Es una invitación a armar un mural de papel para homenajear la lucha y visibilizar la búsqueda de los Nietos y Nietas. Para cerrar la jornada, a las 17.30, habrá una función de cine por la identidad para niños y niñas, con la proyección de Anina, de Alfredo Soderguit Barboza, película uruguaya multipremiada.

El viernes las actividades estarán enfocadas en las y los más pequeños. A las 15 Anda Calabaza presentará su taller lúdico musical “Entre las hojas que cantan”, pensado para niños y niñas de cero a siete años acompañados por sus familias. Se trata de un espacio de encuentro para compartir canciones, bailes, orquestas de instrumentos y cuentos; "una invitación a compartir la escucha, la exploración y el juego a través del intercambio". Luego, a las 17, Los Rockan presentarán En el mundo de la ternura, show con canciones de María Elena Walsh y temas propios que convoca a "pasear por paisajes llenos de naturaleza, números, animales, encuentros y barriletes de colores".



Con "acompañamiento" del Banco Provincia, todo ocurrirá en Avenida del Libertador 8151. Durante ambas jornadas habrá, además, un puesto con remeras de Abuelas para niños, niñas y adultos, y con otras ofertas que contribuyen a sostener las tareas de la institución. Además, quienes quieran sumarse como donantes de la asociación podrán hacerlo ahí mismo.

"Las Abuelas siempre han utilizado herramientas culturales para difundir su lucha. Las usamos para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible", dice Sansone, quien agradece la "solidaridad de los artistas", sin cuyo "compromiso" el evento no podría realizarse. "Es un festival que hacemos sin recursos económicos y en estos momentos es una forma para que Abuelas pueda, aparte de difundir su lucha, contarle a la sociedad la situación que estamos atravesando con un gobierno que le cortó todos los recursos a la asociación. También es una forma de seguir difundiendo la búsqueda porque otra de las cosas que pasó con los recortes es que no hay canales oficiales donde difundir que en Argentina aún faltan por encontrar 300 Nietos y Nietas."



"Intentamos que la gente no solo pase un lindo momento y conozca la Casa por la Identidad, sino que sepa de la búsqueda de Abuelas y que pueda pensar que las y los Nietos pueden ser sus vecinos, los maestros de sus hijos, los compañeros de trabajo, alguien del barrio o algún conocido, y a partir de ahí poder lograr este compromiso de de la sociedad que, a lo largo de estos más de cuarenta años de democracia, ha acompañado a las Abuelas", concluye Sansone.

Otras actividades en el Espacio Memoria

tendrán lugar del jueves al sábado en distintos espacios de la exEsma. Desde la semana pasada se hacen actividades en el lugar pero estos últimos días del receso invernal tendrán una agenda más cargada. Aparte de Abuelas,

ofrecerán actividades. También el

, que no solía tener una oferta para las vacaciones de invierno -su fuerte son las visitas guiadas durante todo el año-. Sumó una jornada de juegos, arte y derechos titulada

. Así, apuntó a fortalecer la oferta en el predio ante la ausencia del Conti, que siempre tenía protagonismo en este momento del año.









Este jueves, viernes y sábado de 14 a 16 se desplegará "Memoria en juego" en el edificio

, con talleres para trabajar con imágenes, palabras, símbolos y semillas; un rincón de lectura; y un recorrido por el predio en el que memoria y naturaleza se entrelazarán para terminar creando una pieza artística colectiva. Además, se proyectarán cortometrajes especialmente pensados para niños y niñas, historias que invitan a pensar en la memoria desde lo cotidiano, lo lúdico, lo emotivo y lo colectivo.

El Museo Malvinas ofrecerá el jueves a las 14.30 un recorrido teatral con personajes históricos que comparten sus vivencias y miradas de Malvinas. En la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza el jueves habrá un taller de pancartas; el viernes, un espectáculo del mago Simón; y el sábado, un taller sobre libros prohibidos y encuadernación (todas las actividades son a las 16). El sábado a las 15 en Casa de la Militancia (H.I.J.O.S) se podrá ver el show de títeres Pensando juntos. La agenda completa se puede consultar en espaciomemoria.ar.