El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de un arancel del 25 por ciento a partir del próximo 1 de agosto a las importaciones procedentes de la India, junto a una penalización por mantener vínculos comerciales con Rusia a pesar de las sanciones occidentales en relación a la guerra en Ucrania. Esto ocurre dos días después de que el republicano le dio al presidente ruso, Vladímir Putin, un plazo de 10 días para alcanzar un alto al fuego con Kiev porque sino de lo contrario Moscú recibiría aranceles del 100 por ciento y sanciones secundarias para sus principales socios comerciales.

"Aunque la India es nuestra aliada, a lo largo de los años hemos hecho relativamente pocos negocios con ellos porque sus aranceles son demasiado altos, entre los más elevados del mundo, y tienen las barreras comerciales no monetarias más estrictas y desagradables de cualquier país", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, haciendo uso de mayúsculas fiel al estilo que el neoyorquino suele usar en redes.

"(El gobierno indio) siempre ha comprado la gran mayoría de su equipamiento militar a Rusia, y son el mayor comprador de energía de ese país, junto con China, en un momento en que todos quieren que Moscú detenga la matanza en Ucrania", insistió Trump. "¡Todo esto no es bueno!" advirtió, remarcando que la India, además de que se le aplicarán aranceles del 25 por ciento, será penalizada por sus relaciones comerciales con Moscú. En otra publicación en la misma plataforma, el magnate republicano indicó que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con la India.

La respuesta de la India

Tras los dichos de Trump, el gobierno de la India afirmó que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar el interés nacional. "Hemos tomado nota de la declaración del presidente de Estados Unidos sobre el comercio bilateral. El Gobierno está estudiando sus implicaciones", señaló el Ministerio de Comercio e Industria en un comunicado.

El Ejecutivo recordó que la India y Estados Unidos han mantenido en los últimos meses negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial "justo, equilibrado y mutuamente beneficioso", y aseguró que Nueva Delhi mantiene su compromiso con ese objetivo. El comunicado añadió que la protección de los intereses de los agricultores, emprendedores y pequeñas y medianas empresas es una prioridad para el Gobierno, que citó como referencia su postura en otros pactos recientes, incluido un reciente acuerdo económico firmado con el Reino Unido.

Los nuevos aranceles de Trump tendrían un grave impacto en la industria de gemas y joyas de India y también haría que las prendas producidas en ese país sean hasta un 10 por ciento más caras que las de sus competidores, según la prensa de la India. “Si se implementa, esta medida podría tener repercusiones de gran alcance en toda la economía de la India, interrumpiendo cadenas de suministro críticas, paralizando las exportaciones y amenazando los medios de vida de miles de personas”, señaló Kirit Bhansali, presidente del Consejo de Promoción de Exportaciones de Gemas y Joyería (GJEPC), en declaraciones recogidas por el medio The Hindu.

La tasa del 25 por ciento anunciada en las últimas horas es apenas menor en un punto porcentual a la que había previsto para India en abril, de 26 por ciento. El martes, el presidente estadounidense dio una pista al decir que los aranceles sobre los productos hechos en India podrían situarse entre el 20 y el 25 por ciento, pero no descartó un acuerdo.

En abril Trump impuso tarifas aduaneras adicionales a decenas de países que pospuso 90 días, hasta principios de julio, y de nuevo hasta el 1 de agosto para dar tiempo a las negociaciones comerciales. Hasta ahora solo se han anunciado seis acuerdos: con la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Japón, cuyos productos sufrirán recargos del 15 por ciento, y con Filipinas, Vietnam e Indonesia. Pero en la mayoría de los casos no se han firmado documentos. El mandatario aseguró en Truth Social que este viernes no anunciará otra prórroga, sino que los aranceles entrarán en vigor.

Desde abril la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos pagan un 10 por ciento universal mínimo, pero a partir de esta semana se aplicarán todos los que suben de ese porcentaje, que Trump llama aranceles recíprocos. En el caso de México será un 30 por ciento y en el de Brasil un 50 por ciento si no alcanzan acuerdos antes.

El petróleo ruso

Por el momento las negociaciones entre India y Estados Unidos no han prosperado porque Nueva Delhi se resiste a abrir completamente su mercado a los productos agrícolas estadounidenses. A pesar de esta situación, los diálogos comerciales bilaterales continuarán. Una delegación estadounidense, encabezada por el representante comercial adjunto de Washingyon, Brendan Lynch, se reunirá con el negociador jefe de India, Rajesh Agrawal, en Nueva Delhi a finales de agosto, informó el medio The Times of India.

"Ahora veremos si los exportadores (indios) o los importadores estadounidenses podrán absorber este sobrecosto o no", declaró el director general de la Federación india de organizaciones exportadoras, Ajay Sahai, a la agencia de noticias AFP. "Donde necesitamos claridad es sobre esta penalización ¿Es una amenaza? ¿Si India continúa importando petróleo ruso, seremos golpeados por una penalización? ¿Y sobre algunos productos o todos?" se preguntó.

India es uno de los principales clientes del petróleo ruso, sometido a sanciones, que adquiere a un precio ventajoso. Trump ahora amenaza a los países que compran petróleo de Moscú, pero también de origen iraní, con sanciones secundarias, que vendrían a ser aranceles adicionales sobre los productos provenientes de esos países. China e India figuran entre los principales compradores de petróleo ruso.

El ultimátum

El presidente estadounidense ha endurecido el tono en los últimos días contra su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien acusa de no querer poner fin a la guerra en Ucrania. Trump aseguró el martes que finalmente ha dado diez días de plazo a Rusia para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Kiev, antes de comenzar a imponer aranceles del 100 por ciento a Rusia y sus socios comerciales. "10 días desde hoy. Después pondremos aranceles (...). No sé si afectará a Rusia porque seguramente (el presidente ruso, Vladimir Putin) querrá seguir adelante con la guerra, pero nosotros pondremos gravámenes", dijo en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca adelantó que reduciría a poco más de una semana el plazo de 50 días dado a Moscú, que habría vencido el 2 de septiembre, ante la intensificación de los ataques rusos contra ciudades ucranianas. Tras ello, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alabó la postura de Trump, mientras que el Kremlin ni sé inmutó.

"Continuamos registrando todas las declaraciones que realiza el presidente Trump", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Ante la insistencia de los periodistas, añadió: "No puedo decir nada más".

A su vez, en alusión a las sanciones y aranceles secundarios con los que Trump amenazó a Rusia, aseguró que su país ha desarrollado cierta inmunidad. Mientras, desde Ginebra la presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, aseguró que los ultimátum no son un método muy eficaz para la solución de conflictos bélicos. "Si lanzamos, como usted dice, ultimátum, entonces deberíamos dirigirlos a la parte ucraniana, ya que son ellos los que están estropeando las negociaciones de paz", apuntó. Como signo de no inmutarse, el Ministerio de Defensa ruso señaló en un comunicado que sus tropas continúan su avance sobre el este de Ucrania.