En su último acto como ministra de Economía, Silvina Batakis viajó a Santa Cruz para darle un envión fundamental a la construcción de las represas hidroeléctricas Kirchner-Cepernic. Se trata, concretamente, de una adenda al contrato de financiamiento que se había firmado con los bancos chinos que financiaron la iniciativa. Vale decir que en su momento, cuando Gustavo Béliz era todavía secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, hubo sospechas internas del Gobierno sobre demoras en los avances en otras obras energéticas importantes como la extensión de la vida util de la central nuclear Atucha I -que construiría China- relacionadas con un interés particular de Estados Unidos.

Los bancos que intervienen son el China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited y el Bank of China Limited. La hidroeléctrica se adjudicó en 2013 a un consorcio encabezado por la argentina Electroingeniería de Gerardo Ferreyra, la china Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo. El contrato incluyó una cláusula que exigía financiamiento completo de los bancos chinos y repago a partir de la finalización con la generación de energía. Las represas Kirchner-Cepernic tienen final previsto en 2027 y la licitación se hizo por 4.740 millones de dólares pero el monto quedó reducido a 4.100 millones durante el gobierno de Macri. Los bancos hacen envíos parciales a Enarsa medida que avanza. Los envíos se habían paralizado con Cambiemos al igual que la obra, pero incluso en aquel período se reiniciaron. Luego quedaron frenados en abril de 2021, por las trabas antes mencionadas y que respondían a la interna del Gobierno.

A Batakis recibió allí la gobernadora Alicia Kirchner, acompañada por integrantes de su Gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; el secretario de Estado en la Coordinación Provincial de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Daniel Copertari; y el secretario de Legal y Técnica de la Gobernación de Santa Cruz, Sergio Sepúlveda. "Es importante remarcar que esta adenda permitirá dar continuidad a una obra fundamental para los santacruceños y santacruceñas como así también para la región", consignó la gobernación por medio de un comunicado.



Tal como publicó Alejandra Dandan en diversos artículos en Página I12, en su momento el Frente de Todos atribuyó a Béliz las demoras en diferentes frentes. Es que Béliz tenía a cargo la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales por la que pasan todas las autorizaciones de créditos con la Argentina, incluido los chinos.

Respecto a los avances actuales, el comunicado de la provincia afirma que, respecto a la adenda al contrato de las represas en Santa Cruz, el secretario de Estado en la Coordinación Provincial de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Daniel Copertari, indicó que se trata de una enmienda en el contrato de acuerdo a las modificaciones que tuvo la obra en el transcurso del tiempo. “Esto generó que haya un cambio en el contrato lo cual es lo que se firmó hoy para seguir con los trámites que giran en torno a la obra“, subrayó.



En relación a la situación de obra de las represas sobre el río Santa Cruz, precisó: “En ambas represas se está dando continuidad a la labor tras superar el contexto de pandemia y ahora con la veda invernal. Con un ritmo de trabajo que es más lento se está trabajando y ahora en agosto se va a reiniciar más fuertemente después de solucionar algunos temas financieros. Las tres obras que tienen que ver con las represas Jorge Cepernic, Néstor Kirchner y el transporte de energía, se está en un 27 por ciento de avance”.