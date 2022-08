La representante de la lista del Frente Reformismo en Acción, Victoria Genesini, fue consagrada anoche como nueva presidenta de la Federación Universitaria de Rosario (FUR). La buena performance en las elecciones del pasado 8 de abril de los centros de estudiantes de la UNR de la agrupación referenciada en la actual conducción del rector Franco Bartolacci, les permitió quedarse con la conducción de la Federación, que estaba en manos del Frente Universidad Pública Siempre, conformada por diferentes agrupaciones como el Alde, MUE, Nuevo Encuentro y Aire. "El desafío que tenemos por delante es el de construir una agenda política, con participación, y que tenga una verdadera representación para poder atender las problemáticas y poder resolverlas", dijo Genesini a Rosario/12. "Lo haremos invitando al diálogo y buscando el consenso pero con todos los actores políticos que hacen a una casa de estudios, creemos que es la forma en que se pueden realizar las transformaciones que sean necesarias para que cada Facultad sea un lugar mucho mejor y habitable para las y los estudiantes", agregó.

En las pasadas elecciones, el Frente Reformismo en Acción ganó en las Facultades de Ciencia Política, Derecho, Psicología, Agrarias, Odontología y Económicas. La izquierda obtuvo los centros de Medicina, Arquitectura y Humanidades, el socialismo retuvo Bioquímicas e Ingeniería. A partir de estos resultados electorales, y después de 10 años, el frente referenciado en la actual gestión presidirá la FUR al obtener anoche 60 votos contra 38 del Frente de Unidad.

Estudiante de Psicología e hija del ex ministro de Trabajo provincial del Frente Progresista, Julio Genesini, la flamante presidenta de la FUR señaló que encararán el desafío con mucho compromiso y responsabilidad. "Vemos que la agenda política de la Federación en el último tiempo estuvo completamente vaciada de contenido por un desinterés verdadero de querer resolver las problemáticas estudiantiles, sin convocar a la participación estudiantil como tal", cuestionó.

La titular de la FUR dijo que a partir de la lectura del escenario en cada una de las unidades académicas, y en las conversaciones mantenidas con otras organizaciones, no solamente del bloque reformista, ven que los denominados estudiantes independientes no conocen lo que es la Federación Universitaria. "El hecho de que no la conozcan, de saber cuáles son los objetivos, denota que en el último tiempo ha habido un gran desinterés por convocar a la participación, por dialogar y generar mesas de consenso, de consultarle a los estudiantes las problemáticas que atraviesan día a día, desde lo estructural hasta planes de estudios en cada una de las facultades. Es el desafío que en primera instancia tenemos por delante", planteó.

Según Genesini, la Federación "tiene que constituirse como un actor político en donde dialogue y esté construyendo los puentes necesarios con los órganos institucionales y legislativos de la ciudad, el Concejo, la Municipalidad y la Universidad, para estar dentro de la agenda. Y si bien la Federación lleva el nombre de rosarina, hay estudiantes de otras provincias y de la región que tienen problemáticas urgentes a resolver, como la cuestión de las zonas rurales, la falta de colectivos que tienen los chicos de Casilda, en Veterinarias, y de Zavalla en Agrarias".

"Estas cuestiones -amplió la presidenta de la FUR- son fundamentales para poder contener la gran deserción estudiantil que estamos sufriendo producto del difícil contexto económico que estamos viviendo, desesperanza mucho ver la idea de un futuro. Y no sólo es contener la deserción estudiantil si no también ir a buscar a aquellos actores de la sociedad civil que hoy no están pudiendo llegar a la Universidad, constituir esos puentes para que puedan llegar y también en el marco de lo que es la extensión universitaria porque nosotros somos reformistas, levantamos esas banderas. Poder hacer que la Universidad llegue a aquellos barrios donde hoy no está".

Consultada sobre lo que significa para los estudiantes que el Frente esté referenciado con la actual gestión, Genesini respondió: "Para los estudiantes, la gestión de la Universidad se ve en el día a día. Se construyeron los centros de cuidado infantil a dos cuadras de La Siberia, una deuda que tenía la Universidad. Hoy tenemos compañeros y compañeras que pueden dejar a sus hijes sabiendo que están a cargo tanto de docentes como de psicólogas y trabajadores sociales. La residencia estudiantil fue otro paso. En la facultad de Psicología tenemos 35 estudiantes que han podido acceder a un lugar, por eso hay que seguir pidiendo por la creación de más residencias estudiantiles, la diferencia en el costo y pago del alquiler es abismal".