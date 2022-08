En La Rioja cerca del 70% de los usuarios de EDELaR completaron el formulario para mantener el subsidio a la energía eléctrica en el marco del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que lanzó el Gobierno nacional.

Este martes por la tarde autoridades de la empresa distribuidora de energía eléctrica se reunieron con diputados provinciales para exponer ante los legisladores cómo se lleva adelante el proceso de inscripción para la segmentación tarifaria en la provincia. La reunión se hizo a partir de una iniciativa de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Finanzas, Comercio y Control de Privatizaciones de la Cámara de Diputados de La Rioja.

En ese encuentro, el director de EDELaR, Jerónimo Quintela, informó que hasta el 31 de julio se había registrado que solo un 64% de los frentistas habían completado el formulario del RASE. A la fecha se estima que ese porcentaje se ubica cercano al 70%.

En su exposición ante los legisladores, Quintela se mostró preocupado por lo que considera un alto porcentaje de usuarios que aún no completaron el trámite.

Hay que recordar que quienes no completen el formulario perderán el subsidio y deberán pagar la tarifa plena. Lo mismo ocurrirá con aquellas personas que cuenten con un ingreso elevado, por encima de los 364 mil pesos de bolsillo, estimativamente, por grupo familiar.

En ese contexto, Quintela pidió a los usuarios del servicio que quien no lo haya hecho el trámite, lo realice vía on line o de manera presencial para no perder este beneficio que alcanza a familias que tengas ingresos menores a $364.000.

El Director de EDELaR destacó que por ahora el plazo de inscripción se mantiene, sin fecha de caducidad, por lo que solicitó a los legisladores que colaboren en la difusión y facilitación en el acceso al sistema de segmentación en cada departamento de la provincia.

“Esta es una medida netamente justicialista: hace que las personas que más ingresos tienen paguen la tarifa plena; pueden hacerlo. No va a hacer que le cambie la situación económica; mientras que para quienes cuentan con bajos ingresos, sí les modificaría su capacidad económica", explicó Quintela.

La segmentación energética

El RASE es una iniciativa del Gobierno nacional con la que busca ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socioeconómicos de cada hogar. La denominada "Segmentación Energética" es una propuesta de la Nación que, según se informó oficialmente, "tiene como objetivo un acceso más justo y equitativo a los servicios energéticos de la población focalizando los subsidios en aquellos sectores que más lo necesitan".

¿Quiénes se deben inscribir?

Todos las personas que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares.

¿Cómo se implementa?

A través de un registro que podés completar en www.argentina.gob.ar/subsidios. Si no querés o no lo podés hacer a través de la web, podés hacerlo en las oficinas de ANSES con turno previo.

Los hogares que estén en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos van a continuar recibiendo el subsidio, siempre y cuando realicen la inscripción. Pero quienes tengan en su vivienda ingresos por encima de los 364.000 pesos, ya no podrán acceder a ningún tipo de beneficio y pagarán la totalidad de la energía o el gas que consumen.