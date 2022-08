Tras las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, economistas analizaron ante Página/12 y AM750 el panorama que se desprende para lo que resta del año y el 2023, cómo repercute en las negociaciones con el FMI y las metas acordadas.

En su primer acto como ministro, Massa detalló las medidas que serán el eje principal de un programa del cual se irá conociendo en el transcurrir de las semanas. El objetivo más urgente, aseguró, es recuperar el nivel de reservas del Banco Central.

Además, descartó las políticas de shock que recomiendan sectores de la ortodoxia política y económica, al considerar que "lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos". También habló de incentivos para los sectores exportadores y anunció un ajuste tarifario mayor al esperado, con foco en el ahorro del consumo y quita de subsidios para quienes se excedan.

Felisa Miceli: “Las medidas son el resultado de la presión devaluatoria”

Para la exministra de Economía Felisa Miceli, los anuncios de Massa “generaron un camino con señales para que el país no choque siempre con las mismas piedras y pueda encontrar una estabilidad macroeconómica que permita después generar otras acciones mucho más importantes, decisivas o estratégicas para la Argentina”.

“Los planes de estabilización siempre tuvieron mala fama porque se basaron en ajuste fiscal, en subas de las tasas de interés. Eso es lo que ocurrió. Estas medidas son el resultado de la presión devaluatoria, de estos sectores del poder apoyaron la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y que, de alguna manera, generaron las oportunidades y la situación como para que hoy se anuncien las medidas que se anunciaron”, expresó por AM750.

Para Miceli, después de la gestión de Martín Guzmán, “que manejó mal la economía, sin ningún resultado valioso o importante para los sectores populares ni los del poder”, es valioso el énfasis de Massa de “acumular 5 mil millones de dólares de reservas”. Sin embargo, abrió un interrogante sobre los mecanismos para que esto suceda.

“El Banco Central no está ofreciendo un dólar oficial, porque los exportadores están reteniendo. Ahora se genera un mecanismo por el cual los exportadores van a poner 5 mil millones de dólares en el Banco Central en los próximos 60 días, según anunció ayer el ministro Massa, pero no dijo qué es lo que el Estado les ofrece a cambio”, explicó.

Y añadió: “¿Es un dólar soja, ampliado para la pesca, para la minería, para los demás sectores que mencionó? ¿Una facilidad para que no paguen retenciones los productos que los tienen en ese período? Ese es un condimento diferente. Guzmán tuvo la oportunidad sin ningún tipo de negociación de haber acumulado reservas. Ya lo dijimos un montón de veces. No lo hizo. Ahora no hay manera de que los que tienen los dólares los vendan”.

Martín Tetaz: “Le habló al kirchnerismo duro”

Por su lado, el economista y diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz consideró que Massa “fiel a su estilo, le habló al sector del kirchnerismo duro”. “El 'ah pero Macri', respecto a la inflación fue sintomático en ese sentido. No dio ninguna propuesta concreta para bajar la inflación. Lo único que hizo fue esa chicana. Evidentemente, eso es bien chicanero. Después, parecía dirigirle un discurso a los amigos de él, al mercado, que son los empresarios amigos del poder”, expresó.

Consultado por Página/12, Tetaz también se refirió al anuncio vinculado al aumento de las reservas a través de incentivos para el sector exportador. Aseguró que, en otras palabras, lo que el Gobierno anunció es “un dólar soja, uno (para la) minería, uno (para) servicios basados en el conocimiento y otro (para) Vaca Muerta”.

Para el economista, los anuncios “fueron bien heterodoxos”. “Lo ideal sería un dólar para todo el mundo, y que fuera un dólar real. Por supuesto, cualquier mejora del dólar real que reciben los exportadores es una buena noticia para su mejora”, dijo. Pero advirtió: “Si tuviéramos el doble de exportaciones, que es lo que habría si no tuviéramos sistemáticamente controles de cambios y un sesgo antiexportador, la pobreza sería la mitad y los salarios reales más altos”.

Finalmente consideró como “una incógnita ver cuánto van a recortar, cuantitativamente, los subsidios tarifarios”. Y cuestionó: “No sabemos a cuántos de los que solicitaron el subsidio van a dejar afuera. No sabemos cómo lo va a implementar”. “Me parece que lo que va a lograr es llegar punta a punta al compromiso con el Fondo. La única expectativa que hay es que lleguen a diciembre diciendo que los subsidios son los mismos que los del año pasado corregidos por la inflación”, añadió.

Héctor Torres: “Massa parece decidido a ‘recalibrar’ el acuerdo con el FMI"

Por su parte, el exrepresentante argentino ante el FMI Héctor Torres analizó los anuncios de Massa vinculados al plan de gestión y cómo podría impactar en el acuerdo con el Fondo Monetario. Para el economista, el pacto “está descarrilado”, y consideró que, dependiendo los resultados de las políticas, podría tener un proceso de renegociación.

“El programa con el FMI tiene tres elementos centrales. Las metas cuantitativas; los plazos para llegar a esas metas; y las medidas que el gobierno se proponía implementar para llegar a las metas en los plazos establecidos. El programa hoy está descarrilado, pero tanto el gobierno como el Fondo pretenden que las metas sigan vigentes”, comenzó explicando Torres a Página/12.

Y añadió: “Quedan los otros dos elementos. Massa parece decidido a “recalibrar” las medidas, es decir a reducir el gasto, a limitar la financiación monetaria y a reducir la brecha cambiaria para que las exportaciones crezcan y el BCRA pueda acumular reservas. Si Massa hace todo eso, creo que estará en condiciones de pedirle al FMI que “recalibre” (léase estire) los plazos”.

En otro punto, Torres consideró que “haber enviado a Silvina Batakis a hablar con el Fondo y con el Tesoro de Estados Unidos fue un gran error. Lo ven como una gran improvisación y un reflejo de una crisis política no resuelta”. Sin embargo, apuntó: “Dicho esto, Massa es valorado por su pragmatismo y por llamar a las dictaduras por su nombre. Massa es la parte más ‘occidental’ del gobierno”.

En rasgos generales, el economista consideró que “el rumbo de las medidas anunciadas es el correcto”. Pero consideró que “falta conocer los detalles de las medidas”. “Mucho va a depender del apoyo político que le den los sectores más radicalizados del FdT y, también de la capacidad de lograr consensos básicos con la oposición. Massa es la parte más cercana del FdT a los sectores moderados de la oposición. Eso es alentador, porque la polarización política enquista políticas económicas erráticas”, finalizó.

Nadin Argañaraz: “Cumplir con la meta fiscal exigiría reducir el gasto en 1 punto del PBI”

El doctor en Economía y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, puntualizó las declaraciones de Massa en torno al compromiso de respetar la meta fiscal acordada con el FMI. “Hay que ver las medidas concretas. Cumplir con la meta, según mis números, exigiría reducir el gasto en 1 punto del PBI”, explicó a Página/12.

En este sentido, señaló que “hay que ver cuánto generaría el aumento de las tarifas en lo que queda del año”. “De eso, hay que ver cuánto impacta este año y cuánto el año que viene. Esa es una línea de reducción del gasto, sin embargo es clave para eso que la inflación baje. Si no la reducción no va a lograr bajar el gasto real”, dijo.

Y sugirió: “Habitualmente la reducción del gasto se busca en obra pública y en transferencias no automáticas a provincias. Para mí es donde entiendo que se va a intentar a avanzar. En 2023 hay que volver a reducir el déficit. El desafío es muy grande. Este año tenés un déficit del orden del 3,5 por PIB. Estamos en un mes clave de medidas y cómo impactan en el 2023”.

Juan Nápoli: “Massa tiene desafíos concretos y rápidos, el primero es la brecha cambiaria”

En tanto, el presidente del Banco de Valores SA, Juan Nápoli, consideró por AM750 que “Massa tiene desafíos concretos y rápidos, y que el primero es reducir la brecha cambiaria”. “El Banco Central debería empezar a comprar dólares. O al menos, dejar de venderlos. Tiene que incrementar reservas”, señaló.

Por otro lado, apuntó: “El ministro, con los contactos internacionales que tiene, con los bancos nacionales, es alguien para quien debiera ser más fácil conseguir un ‘perdón’ o ‘rollear’ los vencimientos con el FMI. Está en mejores condiciones para encararlos”.

Y concluyó: “Argentina va a tener un crédito y por algún tiempo los mercados lo van a acompañar. Está anunciando medidas muy puntuales, que deben tomarse en función de que disminuyan los pagos al Banco Central. Él sabe que tiene que fortalecer las reservas y tiene 30 días críticos en este sentido. Tiene la espalda para hacerlo, hay que ver si tiene el apoyo”.