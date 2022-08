El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró al salir de Fiscalía que está dispuesto a declarar, aunque admitió que no se someterá a lo mediático, e informó que fue citado nuevamente para el martes 9 de agosto. “Le he dicho a la fiscal de la Nación que si mañana me vuelve a citar, mañana voy. El martes tengo otra citación, otra vez iré”, señaló.

“Dentro de la prerrogativa presidencial, estaba el [hecho de] que la Fiscalía podía venir a mi despacho, a Palacio de gobierno. No me resta nada ir a declarar. No solo a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar. Estoy presto a declarar, pero no me voy a someter a lo mediático”, dijo el mandatario desde los exteriores del Palacio de Gobierno.



El presidente acudió este viernes a la mañana a Fiscalía para declarar en el marco de una de las cinco investigaciones que avanzan en su contra, en este caso referente a ascensos presuntamente irregulares en las Fuerzas Armadas. “Lo mediático no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano. Cuantas veces me convoquen, tengo que ir”, dijo Castillo Terrones para la prensa.

Respecto con lo que declaró ante la Fiscal de la Nación, ratificó que no lidera ni forma parte de una organización criminal ensamblada en el Poder Ejecutivo. “Primero, a decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal. Eso le he dicho hoy a la fiscal de la Nación. Y [también] le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá, mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre al pueblo”, manifestó.

El abogado del mandatario, Benji Espinoza, señaló que Castillo se acogió a su derecho al silencio y que esperará a que avancen las indagaciones para responder a las preguntas. Además, añadió que el Jefe de Estado va a declarar "cuando tenga todos los elementos de convicción".

Por su parte, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, felicitó, a través de su cuenta de Twitter, el "gesto democrático" de Castillo al acudir a declarar a la Fiscalía y así evitar "una confrontación".



"Saludo el gesto democrático del presidente Pedro Castillo al acudir a declarar ante la Fiscal de la Nación, evitando una confrontación por interpretaciones legales a la prerrogativa de su alta investidura", compartió Boluarte en la red social y añadió: "El Perú necesita tranquilidad, respeto y unidad para seguir avanzando como país".