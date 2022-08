Finalmente, y tras varios días de rumores, la cantante estadounidense Lady Gaga confirmó este jueves su participación en la secuela de la película "El Guasón", junto a Joaquin Phoenix.

El audiovisual, titulado "Joker: Folie à Deux", se estrenará el 4 de octubre de 2024, exactamente cinco años después del debut de la primera película y nuevamente, bajo la dirección de Todd Phillips.

En este contexto, la intérprete de éxitos como "Born This Way"; "Poker Face"; y Rain on Me" reportó la novedad con un video en la que se ve a las siluetas de un hombre y una mujer bailando la reconocida canción de jazz "Cheek to Cheek".

Hasta el momento, el anticipo revolucionó las redes sociales y ya obtuvo más de 150 mil "likes" en Twitter. Sin embargo, no dio detalles sobre como será su participación en la producción de los estudios Warner Bros..

La intérprete ganadora del GRAMMY ya trabajó con el cineasta Phillips en "Nace Una Estrella", película en la que él participó como productor y por la cual la cantante logró una nominación al Óscar a mejor actriz.

El atractivo de unir a estrellas como Phoenix y Stefani Germanotta (el nombre de pila de Gaga) sería decisivo para que la Warner Bros. logre remontar el interés por la franquicia DC Comics, después de una racha de estrenos algo desinflados, como la nueva versión de "El Escuadrón Suicida" o "Harley Quinn: Aves de Presa", protagonizada por Margot Robbie.

A esta seguidilla de infortunios, se sumó que los estudios Warner y el canal HBO cancelaron el estreno de "Batgirl" sin dar más explicaciones y tras invertir 90 millones de dólares en su rodaje.

Cómo será "Joker: Folie à Deux"

Según lo reportado por el sitio Deadline, "Joker: Folie à Deux" será un musical, a diferencia del tono dramático de la película original.

Asimismo, el título del largometraje "Folie à Deux" ("Locura de Dos", en español), hace referencia a un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos.

En este sentido, se había adelantado que en la película aparecerá Harley Quinn, la secuaz del reconocido villano en la película, y se espera que el guion profundice la relación entre estos personajes del universo de DC Comics.

Las primeras noticias sobre la película llegaron el 7 de junio pasado, cuando Phillips subió a su perfil de Instagram una foto del guion del filme junto con otra imagen en la que aparecía el propio Phoenix leyendo ese mismo libreto.

"El Guasón", estrenada en 2019, fue un rotundo éxito comercial y de crítica, luego de haber recaudado más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y lograr 11 nominaciones a los Premios Óscar, algo muy poco habitual para una película basada en un cómic.

De todas esas ternas, Phoenix, aclamado por recrear los trastornos mentales que forjaron la personalidad del Joker, ganó el premio al "Mejor actor".