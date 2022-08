Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, gremiales y políticas que forman parte del Espacio Juicio y Castigo de Rosario expresaron preocupación ante la posibilidad de que se considere inimputable a José Luis Troncoso, uno de los 17 acusados de la causa Guerrieri IV, cuyo juicio comenzó esta semana. La situación de alerta radica en que al imputado se le realizó el martes una pericia de salud, a pedido de su defensa. "Es una estrategia de impunidad de la defensa del genocida. Un nuevo intento burdo de eludir el accionar de la justicia", aseguraron en un comunicado.

Según detallaron, a Troncoso se le endilgan delitos de lesa humanidad cometidos contra 54 víctimas. "Esos hechos ya fueron investigados en Guerrieri I, II y III, casos por los cuales no pudo ser juzgado ya que se encontraba prófugo al momento de la realización de dichos juicios", plantearon.

La semana pasada, el fiscal Adolfo Villatte, que lleva adelante la acusación por los hechos cometidos durante la última dictadura militar, contra 116 víctimas, indicó que la acusación a Troncoso, tiene que ver con esos 54 casos vinculados al circuito de la Quinta de Funes y escuela Magnasco. "Lo significativo que es que un juicio que está compuesto por 116 casos podría reducirse a solo los 62 nuevos", en relación a casos que no habían llegado a esta instancia judicial.

La pericia tiene que ver con una evaluación para determinar si el mal de Parkinson que padece el imputado lo afecta en la parte cognitiva. "Rechazamos los intentos de los genocidas por conseguir impunidad utilizando supuestos problemas de salud como estrategia", expresaron desde Hijos Rosario, en sus redes sociales.

Troncoso, está acusado como ex personal civil de Inteligencia del Ejército. “Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, instamos a los miembros del Tribunal a que no recepten esta maniobra de impunidad y juzguen a Troncoso como corresponde en una sociedad democrática”.

El juicio se inició el lunes pasado en los Tribunales Federales de Oroño al 900, donde llegaron los organismos con sus banderas y cánticos, en un nuevo capítulo de la lucha por verdad, memoria y justicia.

Guerrieri IV -por Pascual Guerrieri, responsable de inteligencia del Ejército- tiene en el banquillo a 17 imputados, entre integrantes de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y a expolicías federales. Se trata del cuarto tramo de una de las megacausas por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de un centenar de víctimas, durante la última dictadura militar en Rosario y la zona.

El tribunal compusto por María Noel Costa, Carlos Julio Lascano y Mariela Emilce Rojas escuchará a más de 350 testigos a lo largo de las audiencias. Las acusaciones están a cargo de la Fiscalía, y de las querellas, compuestas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humas, Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se juzgan delitos de homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, tormentos agravados y asociación ilícita.

Además de lo ocurrido en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar, el juicio abordará la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente.