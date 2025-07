El delantero Brian Fernández desmintió a la dirigencia del club Talleres de Remedios de Escalada, que había asegurado que el jugador estaba desaparecido por no presentarse a entrenar hace más de un mes, y denunció un apriete por parte de la barra.

A través de una publicación en su cuenta personal de la red social Instagram, el futbolista afirmó estar “bien y con su familia” y negó que su ausencia esté vinculada con problemas de adicción.

A su vez, Fernández señaló que mantuvo contacto con el club y que su situación fue abordada en conjunto con su entorno familiar: “Esta vez no es el caso de lo que todos piensan”, escribió.

En ese mismo mensaje, Fernández expuso que su desvinculación fue consecuencia de un apriete por parte del jefe de la barra brava de Talleres (RE). Según su relato, tras dos encuentros con el referente de la hinchada (el segundo ya residiendo en el club) recibió instrucciones de abandonar la institución para evitar conflictos mayores: “Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia”, concluyó.

Ante estas declaraciones del propio futbolista, la institución del sur del Gran Buenos Aires aún no emitió un comunicado oficial sobre el futuro del jugador o para retractar sus dichos sobre una supuesta “desaparición”.

Fernández disputó apenas cuatro encuentros con el Albirrojo (todos con derrota) desde su arribo a la institución en mayo de este año, antes de dejar de asistir a las prácticas tras sufrir una lesión.

Su último partido fue el 14 de junio en la caída como local ante Central Norte de Salta por la decimooctava fecha de la segunda división del fútbol argentino. El ex Racing también jugó ante Chaco For Ever, Mitre (SdE) y Almirante Brown, equipo frente al cual marcó un gol.