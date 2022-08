Los referentes empresario y del campo se mostraron optimistas con las medidas que anunció el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, las cuales se concentraron en la situación fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión.

“El campo necesita del Gobierno y el Gobierno necesita al campo”, dijo el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni. A su vez, el referente consideró que la Mesa de Enlace no irá en “intención de una foto a la reunión convocada por el nuevo ministro de Economía sino para trabajar y encontrar una solución a tanto problema”. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, indicó que entiende que “el ministro seguramente ha conversado con las empresas exportadoras y están previendo algo en particular”. “Massa ayer (por el miércoles) marcó o mostró un poco cuál es la idea pero será cuestión de charlarlo con él”, remarcó el dirigente rural. Respecto del nuevo instrumento dispuesto por el Banco Central para incentivar a los productores agropecuarios a liquidar su cosecha, Pino afirmó que “está medio verde en cómo va a ser la instrumentación”.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), mencionó que es "clave encontrar el camino para lograr previsibilidad macroeconómica con una política fiscal que no se resuelva aumentando impuestos sino con una administración eficiente". Para Funes de Rioja, esto debe ser acompañado por "una política monetaria y cambiaria que reduzca la inflación". "Todo proceso de desarrollo industrial requiere de divisas para equipamiento e insumos", afirmó el dirigente fabril, y planteó su confianza en "contar con estrategias de acumulación de reservas".

Por su parte, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó que la gestión de Massa permitirá normalizar los mercados financieros, y destacó la necesidad de crear la Mesa de Diálogo Pyme. El dirigente industrial se mostró "confiado" en el éxito del programa del tigrense, que a su juicio "permitirá la normalización de las variables financieras para apuntalar la recuperación económica". "Estamos esperanzados en que la renovación del Gabinete aportará tranquilidad a los mercados financieros para poder concentrar toda la energía en la economía real, con eje en la producción nacional, que es la generadora de riquezas y de empleo", remarcó Rosato.

A su turno, Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores S.A., vaticinó que la propuesta de Massa evidencia que "va a haber menos gasto, un poco más de tasa y más trucos con respecto a las reservas". "El ministro tiene desafíos concretos y rápidos, el primero es sostener la brecha cambiaria", remarcó Nápoli en declaraciones a AM750. Para ello, sugirió "fortalecer las reservas comprando algo de dólares el Banco Central o por lo menos dejar de vender, y tratar de bajar la inflación o al menos estabilizarla en los niveles de junio". Asimismo, mencionó que el flamante ministro de Economía "está en mejores condiciones que sus antecesores porque Martín Guzmán estaba muy desgastado y Silvina Batakis casi no tuvo tiempo".

En esta línea, el titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo (ENAC), Leo Bilanski, destacó que Massa tiene la capacidad de abrir puentes de diálogo con todos los sectores, por lo que "el que no quiere colaborar es porque no le interesa". El arribo del líder del Frente Renovador al Palacio de Hacienda "lleva tranquilidad al sector de la economía real", dijo el dirigente de ENAC en declaraciones a Télam Radio y Radio Nacional. "Fue muy claro: no va a devaluar, busca fortalecer el mercado interno y la caja del Banco Central con divisas extras" y "planteó una cuestión de orden hacia adentro del Estado y del sector privado a través de un paquete de medidas desarrollistas", completó Bilanski.

En tanto, el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, expresó su optimismo ante las medidas anunciadas. "Escuchamos un plan de hacia dónde queremos ir; vemos que en esta oportunidad hay ciertos acuerdos en la cúpula política de la conducción en seguir de una manera lógica hacia adelante", celebró Diab. “Hay "una serie de medidas que pretenden llevar a un equilibrio y una cierta tranquilidad, tanto en los mercados como en la previsión económica". Además, enfatizó en "el tema de la inclusión que tiene que ver con los planes sociales, que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, y está muy bueno que aquel que tiene voluntad de trabajar y la empresa lo puede incorporar con parte de ese salario y luego quedar dentro de la empresa".