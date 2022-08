Las primeras medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, desencadenaron diferencias entre los movimientos sociales que integran el Frente de Todos, que hora afronta la posibilidad de una ruptura del bloque en la Cámara de Diputados y el riesgo de perder la condición de primera minoría. "Si no hay medidas para los más pobres, no tenemos nada que hacer en el FdT”, reiteró Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande, que tiene tres diputados propios. Desde la Corriente Clasista y Combativa marcaron otra postura: "Si nos fuéramos los dos diputados nacionales (que tiene la CCC en el FdT), dejaríamos a Cambiemos como primera minoría. Damos la pelea por adentro", planteó Juan Carlos Alderete.

"Antes de los anuncios, pedimos una medida para los más pobres, para los que están sufriendo la indigencia, para los que pasan hambre. No necesariamente tiene que ser el Salario Básico Universal, que es nuestra propuesta. No hubo nada de eso", reiteró en las últimas horas Grabois. “A la hora de los bifes, son sólo para los ricos", agregó sobre los anuncios oficiales. Con esa postura, el dirigente social volvió a advertir sobre una posible ruptura: "Tengo una posición tomada. Si no hay medidas para los sectores populares y los más pobres, no tenemos nada que hacer en el bloque del Frente de Todos".

A pesar de coincidir en los reclamos, la CCC tomó distancia de esa postura política. "Están los anuncios, hay que mirar muy bien la letra chica y cómo se pueden implementar", sostuvo Alderete y agregó: "Está bien controlar el déficit, pero no está bien hacerlo sobre la base de ajustar a los que vienen padeciendo la crisis". El diputado y líder de la CCC afirmó que "el Frente de Todos sigue siendo una herramienta válida para conquistar derechos”, y advirtió sobre la debilidad en que quedaría la bancada oficialista en la Cámara baja si desertaran del FdT los legisladores de los movimientos sociales.

"Estamos en un escenario muy difícil, pero hasta ahora acompañamos al Frente de Todos", manifestó Alderete y remarcó que "vamos a exigir que se tomen medidas urgentes que vayan en el camino de cumplir el programa (electoral planteado en 2019), que se garantice el programa de Techo, Tierra y Trabajo que venimos reclamando las organizaciones sociales". Ese será el reclamo central que compartirán con los demás movimientos sociales en la marcha de este domingo por San Cayetano, que culminará en el centro porteño.

En el actual escenario, la negociación abierta en el bloque del FdT para conservar la unidad parece condicionada a las decisiones que adopte o no el Gobierno para los sectores de la economía popular. El Frente Patria Grande tiene previsto un congreso en dos semanas, para definir su futuro político. Si la decisión fuera que los tres diputados del espacio (Natalia Zaracho, Itai Hagman y Federico Fagioli) dejaran el bloque oficialista, el FdT se quedaría con 115 legisladores propios y perdería su condición de primera minoría, que pasaría a manos del interbloque de Juntos por el Cambio con 116 bancas. Eso dejaría al oficialismo con un panorama más complicado aún, en un esquema de paridad de fuerzas. Incluso abriría las puertas a que los sectores más duros de la oposición intentaran ir en busca de mayor poder en la Cámara baja.