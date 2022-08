Un chofer de la línea 74 de colectivos armó un grupo de Whatsapp para avisar a los pasajeros frecuentes en qué parte del recorrido se encuentra y advertir sobre posibles demoras, para que puedan salir a tiempo a tomar el colectivo sin grandes esperas en la parada en la primera mañana.

"Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agregó al grupo de Whatsapp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavas en la parada", escribió el usuario @julyrossi20 en Twitter y su posteo enseguida se hizo viral. "El verdadero tipazo, te amo Migue", destacó.

En hilo, sumó una grabación del chat "vamos que llegan tarde", del que forman parte más de 70 personas que toman bien temprano el colectivo que une la zona sur del conurbano bonaerense con la capital federal, en el que con humor el chofer envía breves audios al grupo.

"Estamos llegando a 9 de Julio", "vamos chicos que hoy sí llegamos tarde", se escucha en el video que ya tiene más de 70 mil reproducciones. "Chicos, estoy saliendo de Lomas, rápidus and furius", dice en otro audio con un chiste en referencia a la película Rápido y Furioso.



Los pasajeros le agradecen, ya que la primera mañana suele ser uno de los momentos de más caos de tránsito en los accesos a la ciudad. El tweet cuenta con casi 4 mil retweets y más de 140 mil "me gusta", y en todos los comentarios los usuarios destacan la actitudy piden que en las líneas que tomen los choferes hagan lo mismo.

La línea 74 va desde Longchamps hasta la estación de Retiro, atraviesa Burzaco, Temperley, Lanús y Avellaneda hasta entrar a la Ciudad por el Puente Pueyrredón y por la Avenida 9 de Julio para llegar a Retiro.



Las repercusiones al grupo de WhatsApp de la línea 74

Entre quejas de otras líneas, aplicaciones que permiten avistar en dónde se encuentra el colectivo, anécdotas y halagos para el colectivero, el posteo sobre el grupo de la línea 74 se hizo viral.

"Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo, así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar", compartió una usuaria en uno de los comentarios más compartidos. "Averigüen cuando cumple años, ese hombre merece un regalazo", dice otro de los comentarios.

Otra pasajera que también lo conoce sumó su experiencia: "es un capo, cuando me lo tomaba para ir a un cesac en el que trabajaba, como sabía que era médica me regalaba el pasaje". Incluso, otro usuario señaló con humor: "¿No están necesitando un nuevo ministro de transporte?".

"Todos amamos a ese chofer", concluyó otro usuario, con un video que reza "los pequeños gestos te dan esperanza de que podemos ser mejores".