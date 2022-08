Con un equipo donde abundaron los juveniles, Central no pudo hacer mucho anoche en Victoria para evitar la derrota frente a Tigre. El equipo de Carlos Tevez sufrió por la ausencia de titulares lesionados y si bien encontró un empate tempranoo como respuesta al gol que acusó a segundos del inicio, el local se hizo de goles de Mateo Retegui para quitarle al canaya cualquier sueño de puntos, incluso cuando aún quebaba por jugar más de media hora. La derrota profundiza otro mal momento de Central, ahora con Tevez como entrenador.

El partido comenzó con gol de Tigre, a segundos del pitazo inicial. El canaya nada pudo hacer en una salida por la derecha del local que encontró a Retegui hasta el fondo y con centro bajo para Castro, quien definió por el segundo palo luego de que la pelota cruzara todo el área ante la mirada de defensores y arquero de Central.

Pero Central no se vio condicionado por la frustración del arranque, ni siquiera por la abundancia de juveniles en la formación de Tevez. Entre jugadores lesionados y otros desplazados por el entrenador por mal rendimiento, Central salió a jugar en Victoria con Ortiz, Cerrudo y Frías en cancha, además de Tanlongo e Infantino. Y los chicos, por momentos, tuvieron carácter para reaccionar a las adversidades del inicio del encuentro. Con mucha actitud en el mediocampo para imponerse y buenos pases de Buonanotte, Central dominó al rival y llegó al empate con un cabezazo involuntario de Infantino, en un tiro de esquina, donde al volante le pegó la pelota en la cabeza luego de un desvio.

Central recompuso su juego pero luego del empate le costó conservar el control del partido. Tigre, por su parte, con Protti muy participativo en ataque, y Retegui con buenas apariciones, mostró una recuperación paulatina que logró desdibujar las buenas intenciones de los canayas.

El mayor problema es que no necesitó atacar mucho el local para doblegar a Servio. En otra aparición de Retegui por derecha, Tigre se volvió a poner en ventaja. Esta vez el delantero enganchó hacia adentro, tropezó Almada y definió al primer palo para superar a Servio. La desazón se impuso en los chicos auriazules y el equipo de Tevez no volvió a jugar en campo rival.

Lo que intentó Central en el segundo tiempo es atacar con muchos hombres para imponerse en los metros finales del campo de juego y a los pocos minutos el técnico metió en cancha a Veliz, suplente anoche por algunos problemas físicos que el juvenil tuvo en la semana. En uno de esos avances Tigre respondió de contragolpe y Retegui no perdonó al recibir un rebote de Servio, tras disparo de Colidio de larga distancia. Con el tercer gol Tigre le sacó a Central las ganas de seguir intentando. Tevez intentó reanimar al equipo con variantes pero las respuestas no aparecieron.

Porque Veliz peleó todas pero Buonanotte no lo encontró nunca en los pases. Así el partido careció de toda emoción y la resignación en los canayas estuvo presente en casi toda la noche.







3 Tigre

Roffo

Blandel

Cabrera

Luciatti

Prieto

Prediger

Fernández

Castro

Protti

Colidio

Retegui

DT: Diego Martínez

1 Central

Servio

Martínez

Almada

Báez

Blanco

Buonanotte

Tanlongo

Ortiz

Infantino

Cerrudo

Frías

DT: Carlos Tevez

Goles: PT: 1m Castro (T), 13m Infantino (C) y 29m Retegui (T). ST: 12m Retegui (T)

Cambios: ST: 10m Frías por Veliz (C), 23m Marinelli por Cerrudo (C), 35m Zabala por Protti y Obando por Castro (T), 40m Magnín por Retegui y Menossi por Fernández (C), 41m Ortiz por Martínez y Oviedo por Buonanotte (C), 45m Armoa por Colidio (T).



Arbitro: Patricio Loustau

Cancha: Tigre