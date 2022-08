La actriz Julieta Díaz denunció el hackeo de su cuenta de Twitter. Lo hizo a través de Instagram, después de la viralización de un tuit muy particular. " ¿No me hacen un favor? ¿Podrían denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada, así la cierran? No sé esta gente quiénes son ni nada", dijo en un breve mensaje.

En la mañana de este martes, la cuenta de TW de la actriz (que cuenta con el tilde de cuenta verificada) divulgó una particular historia que se viralizó. En el relato en primera persona, la actriz (que en realidad no escribió el tuit) narraba una situación risueña: una denuncia por consumo de marihuana por parte de una vecina, que derivó en una contradenuncia por las cual la vecina era la supuesta vendedora de cannabis, y le requisaban la casa al momento de publicarse el tuit. La historia es atractiva, pero la cuenta había sido hackeada, con lo que Díaz no era la autora del texto.

El tuit llegó a tener más de 6 mil RTs y se generaron comentarios hasta que Díaz pudo avisar que la historia era falsa.

De hecho, en la red social suele publicar material sobre su trabajo como actriz. Además del tuit con el falso relato de las últimas horas, hay tuits del lunes que también son parte del hackeo.