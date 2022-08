El Ejército de Taiwán comenzó este martes maniobras con fuego real para poner a prueba su capacidad defensiva ante una posible invasión china, en la misma jornada en que Pekín prolongó a un sexto día consecutivo los ejercicios militares alrededor de la isla que comenzaron el pasado jueves.

Por su parte, el Ejército chino anunció este martes que prolongará por sexto día consecutivo las maniobras militares que lleva a cabo alrededor de Taiwán desde el pasado jueves. Inicialmente, la operación china debería haber concluido el domingo, pero se prolongaron dos jornadas más de lo previsto.



Las pruebas anuales de artillería pesada anunciadas por Taiwán, que se dan casualmente frente a las maniobras militares chinas realizadas luego de la visita de la mandataria estadounidense, Nancy Pelosi, se están llevando a cabo en el campo de entrenamiento de Fenggang.

China sigue con su sexto día de maniobras

En un comunicado publicado en la red social Weibo, equivalente a la red social Twitter que se encuentra censurada en el país, el Ejército Popular de Liberación (EPL) indicó que continuará organizando maniobras conjuntas por mar y aire orientadas al combate, centrándose en contención y operaciones de seguridad conjuntas.

La Administración de Seguridad Marítima de China emitió además este martes un aviso a navegantes que restringe durante tres días la entrada en las aguas orientales de la isla de Nansan, en el Mar de China Meridional, por prácticas con fuego real.

China sigue firme en su intención de mantener fuera de su relación con Taiwán a los Estados Unidos. "Solo enviamos una advertencia a los perpetradores", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin. "China aplastaría firmemente la ilusión de las autoridades taiwanesas de obtener la independencia a través de Estados Unidos" prometió el portavoz.

El Ministerio taiwanés de Defensa denunció que 45 aviones y una decena de embarcaciones militares del Ejército chino llevaron a cabo maniobras en torno a la isla y que 16 aeronaves de combate cruzaron la línea media del Estrecho de Formosa.

La línea media del Estrecho es una frontera no oficial, pero hasta ahora tácitamente respetada por Taipéi y Pekín, por lo que el hecho de que aviones y barcos militares chinos la hayan traspasado de forma constante en los últimos días fue considerado por analistas conocedores de la región como una clara escalada de la presión de China sobre la isla autogobernada.

Taiwán también se prepara

En respuesta a los ejercicios chinos, Taiwán inició también este martes ejercicios militares con fuego real para poner a prueba su capacidad defensiva frente a una hipotética invasión por parte de China y los repetirá el jueves. Las maniobras taiwanesas, incluyeron el despliegue de cientos de tropas y de unos 40 obuses, indicó el ejército.

Las pruebas anuales de artillería pesada se llevaron a cabo en el campo de Fenggang, un área de entrenamiento que abarca un kilómetro de costa en Fenggang y en el que las fuerzas de la isla simularon el modo de combate defensivo con el cual las fuerzas taiwanesas buscarían bloquear un avance enemigo en el mar, según la agencia oficial de noticias taiwanesa CNA.

El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, afirmó este martes en una rueda de prensa que las maniobras militares chinas son una provocación irrazonable y que el viaje de Pelosi es solo una excusa para el gigante asiático. "China está tratando de convertir el Estrecho de Taiwán en un mar interior, negando el statu quo de que es una vía fluvial internacional, afectando el derecho de la comunidad internacional a la libertad de navegación", denunció el ministro.

Estados Unidos no debería sorprenderse

La crisis entre Taiwán y China se originó por la visita a la isla la semana pasada de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ante la cual Pekín había advertido de que tomaría serias represalias.

Además de las maniobras militares con fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance, China impuso sanciones comerciales a productos alimenticios de Taiwán y también sobre Pelosi y sus allegados directos, que ahora tienen prohibida la entrada al país asiático. Sumado a esto, el Gobierno chino suspendió los diálogos y cooperación con Estados Unidos en varios ámbitos, entre ellos los de cambio climático y defensa.

"EE.UU. debería asumir su responsabilidad y obligaciones internacionales en lugar de poner excusas por sus errores", afirmó este martes uno de los viceministros chinos de Exteriores, Ma Zhaoxu, en una entrevista con la televisión estatal China Central Television. Ma dijo que Washington no debería mostrarse sorprendido y frustrado por la cancelación de la cooperación en ámbitos relevantes porque China ya había advertido de que la visita de Pelosi desembocaría en una crisis bilateral.

Pelosi no se arrepiente

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que su viaje a Taiwán valió la pena y cuestionó la respuesta de China, a cuyo presidente acusó de actuar como “un matón asustado" por ordenar las mayores maniobras militares recientes en esa zona.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden estableció que la situación no lo preocupa y que no espera ninguna escalada por parte de China. "No estoy preocupado, pero me inquieta que estén haciendo tanto alboroto. Pero no creo que vayan a hacer nada más de lo que están haciendo", declaró el presidente en la Base de la Fuerza Aérea de Dover.



"Lo que China está haciendo es lo que suele hacer”, dijo Pelosi, en varias entrevistas este martes, entre ellas la cadena televisiva NBC. La tercera mayor autoridad de Estados Unidos aseguró que recibió un apoyo abrumado por parte de los dos principales partidos, señalando que Pekín no puede aislar a Taiwán limitando las relaciones de la isla con otros gobiernos

Según Pelosi, si Xi reaccionó de esa manera a la visita se debe a sus propias inseguridades, ya que considera que el mandatario chino, que aspira a un tercer mandato, se encuentra en una posición frágil, con problemas principalmente en el ámbito económico.