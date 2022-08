China continuó este viernes el lanzamientos de misiles y despliegue aéreo de decenas de aviones militares alrededor de Taiwán. El gobierno taiwanés denunció que las fuerzas china cruzó la línea media del Estrecho de Taiwán.

Los lanzamientos de misiles y el despliegue aéreo chino se enmarcan en las maniobras militares que el Ejercito Popular de Liberación lleva a cabo desde ayer y hasta el próximo domingo alrededor de Taiwán, a consecuencia de la visita de Nancy Pelosi a la isla taiwanesa. La presidenta del Congreso de Estados Unidos es la primera mandataria de alto rango en visitar Taiwán en 25 años.

Por otro lado, la Cancillería china acusó este viernes a Pelosi, y sus familiares directos de hacer caso omiso de la preocupación y la firme oposición de China a su viaje a Taiwán y por socavar la soberanía y la integridad territorial del país asiático. Este jueves pasado, el gobierno chino calificó a la visita de Pelosi como una farsa y una traición deplorable frente a sus advertencias de no pisar suelo taiwanés.

Foto EFE

China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, consideró la visita de Pelosi como una provocación. Según el gobierno chino, no se respetó el principio de una sola China, que constituye para el gigante asiático una identidad en común para todas sus dependencias y es uno de los estamentos sobre los que se funda su política exterior. China, que no descarta invadir Taiwán desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, respondió la visita de Pelosi con un alarde de fuerza no visto desde mediados de la década del noventa, cuando el entonces presidente taiwanés viajó a EE.UU.

Los ejercicios militares, que la agencia oficial de noticias de china Xinhua News Agency, denomina operaciones de bloqueo conjunto, se llevan a cabo en algunas de las rutas marítimas más utilizadas del planeta, por las cuales transita material electrónico esencial procedente de las fábricas del sudeste asiático con destino a los mercados mundiales. La Oficina Marítima y Portuaria de Taiwán lanzó avisos para los navíos que circulan por esta zona y varias compañías aéreas internacionales desviarían sus vuelos para evitar el espacio aéreo de la isla.

La frontera no oficial entre China y Taiwán

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que buques y aviones de guerra del Ejército de Liberación Popular cruzaron este viernes la línea media del Estrecho de Taiwán, que funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán. Los ejercicios militares, que se desarrollan en seis zonas alrededor de la isla, cercándola en la práctica, incluyeron prácticas de tiro de largo alcance con misiles convencionales, además del despliegue aéreo de cazas y bombarderos.

"El Ejército chino ha despachado 68 aviones y 13 embarcaciones en actividades en el Estrecho de Taiwán, parte de las cuales han cruzado la línea divisoria de la zona de seguridad y puesto en peligro el 'statu quo' del estrecho", publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter.

La línea media es una frontera no oficial, pero hasta ahora de aceptación general, a medio camino entre las costas de China continental y las de Taiwán. El límite se sitúa en medio del estrecho de Taiwán, con apenas 130 km de distancia en su lugar menos ancho. Durante períodos de fuerte tensión, barcos o aviones chinos cruzaban esa línea, suscitando recriminaciones de parte del gobierno taiwanés.

La frontera imaginaria fue concebida durante la Guerra Fría, para delimitar y tratar de reducir los riesgos de enfrentamiento entre la República Popular China y la República de China (nombre oficial de Taiwán), donde en 1949 se instalaron las tropas nacionalistas derrotadas en la guerra civil china. Ningún acuerdo o tratado consolidó su estatuto, pero al cabo de las décadas, les dio la posibilidad a los ejércitos taiwaneses y chinos de mantener una distancia prudente.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó las maniobras chinas como un acto irresponsable que aviva las tensiones en el Indopacífico, reclamó contención a Pekín y pidió el apoyo de la comunidad internacional. También dijo que Taiwán no contribuirá a la escalada de tensiones, pero defenderá su soberanía. La dirigente taiwanesa, que pertenece a un partido independentista a diferencia del gobierno anterior, se niega a reconocer que la isla y la parte continental forman parte de una misma China.

"Condenamos estos actos que perturban nuestro espacio aéreo y nuestras aguas, y seguiremos garantizando que nuestra libertad y nuestra democracia están libres de amenazas", expresó el Ministerio de Defensa en Twitter. Por otra parte, explicitó que su objetivo no es aumentar tensiones y rivalidades. "No buscamos ni un incremento de las hostilidades ni convertirnos en enemigos de otros, solo proteger a nuestro pueblo", añadió el órgano estatal taiwanés.

El ministro de exteriores taiwanés, por su parte, defendió la visita de Pelosi a la isla. “La visita de una líder importante como Pelosi es relevante. Para aumentar el perfil de Taiwán y permitir que la comunidad internacional entienda que es una democracia", expresó el ministro. "Queremos mantener el 'statu quo', que es que Taiwán no tiene jurisdicción sobre la China continental ni ellos sobre nosotros; esa es la realidad", añadió el ministro.