Tras las declaraciones de Elisa Carrió que encendieron la interna de Juntos por el Cambio, la UCR publicó un comunicado en el que respaldó a su presidente, Gerardo Morales, y pidió a la dirigente dejar de "hacer denuncias falaces" y "trabajar para la unidad". La Coalición Cívica-ARI, en tanto, salió en defensa de Carrió y le advirtió a los líderes de Juntos por el Cambio que "pueden pedirle que se retire definitivamente de la política pero no pueden pedirle que le mienta a la sociedad".

"Repudiamos las descalificaciones de Elisa Carrió que afectan el honor de dirigentes de Juntos por el Cambio, cuando lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa para el país", sostuvo la UCR en un comunicado que difundió por Twitter, en respuesta a las declaraciones que la líder de Coalición Cívica dio a LN+, donde ventiló una serie de hechos que vinculan a los principales referentes de Juntos por el Cambio con “negocios” y “faltas de decencia”.

"El adversario está en el Frente de Todos que destruye las esperanzas del pueblo argentino. Es una irresponsabilidad hacer denuncias falaces", continuó el texto difundido, que finalizó con un respaldo "de la Mesa del Comité Nacional" a "la conducta y la gestión del presidente de nuestro partido y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales".

El apoyo de la Coalición Cívica a Carrió

El partido que dirige Carrió, Coalición Cívica ARI, respondió las críticas que llegaron desde distintas figuras de Juntos por el Cambio, entre ellas Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con un comunicado de apoyo a su líder en el que sostuvo que "la unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad".

"Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa 'Lilita' Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad", indicó en un comunicado difundido por Twitter.

Las declaraciones de Carrió, continuó el partido, "no afectan a la unidad, sino que contribuyen a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo".

La unidad "no debe confundirse con unanimidad o uniformidad", añadió en el mismo sentido, al tiempo que aclaró que "en pos de la unidad, Carrió calló muchas cosas" y "con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público".

"Mauricio Macri y otros líderes de Juntos por el Cambio han hecho las mismas observaciones que Elisa Carrió en otras oportunidades y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio. O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina", concluyó.

Qué dijo Elisa Carrió

Los "descalificaciones" a las que la UCR se refiere en su comunicado se dieron durante una entrevista que la líder de la Coalición Cívica dio en el canal LN+, donde criticó a varios ex funcionarios, legisladores y referentes de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri.

“Yo sé que de esto no se puede hablar pero tenemos que hablar porque hay muchas personas claves de Juntos por el Cambio que hacen negocios”, aseguró.

En una extensa perorata donde se explayó sobre varios temas, Carrió incluyó los pormenores de una disputa por candidaturas durante esos años. Hasta reveló que el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quiso incluir en una lista a “una amante” que era “testaferro de él” en una empresa del Estado.

En la entrevista, también apuntó contra dirigentes de Juntos por el Cambio con pasado peronista y se refirió a un supuesto vínculo entre el ex titular de Diputados, Emilio Monzó, con un sector del Frente Renovador.

"Yo sé que Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía. Es más, cuando me vetaron (para ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público), quien produce el fracaso de la sesión fue el massismo, que no me dio quorum. Me dijo Monzó: 'Hubieras hablado conmigo'”. Le dije: 'Claro, porque vos sos socio del massismo'”, contó.

En ese marco, dijo que “la asunción de Massa (al frente del Ministerio de Economía) salvó a Juntos por el Cambio, porque delimitó a los que querían confundir el año que viene a JxC con un ‘neopejotismo’ junto con Massa y ahora no saben dónde están".

"Muchachos, en nombre de la unidad nacional yo no hago más nada porque la feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia. Y todavía (en Juntos por el Cambio) falta fijar reglas de la decencia", concluyó Carrió.