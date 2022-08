Este martes por la noche, la exdiputada Elisa “Lilita” Carrió le sumó un nuevo capítulo a la ya extensa interna de Juntos por el Cambio. Durante una entrevista en el canal LN+, la líder de la Coalición Cívica arremetió contra diversas figuras del principal espacio opositor, entre ellos exfuncionarios, legisladores y referentes del PRO y la UCR.

“Le dije a Macri: ‘mirá, estoy harta de que haya doble juego y voy a hablar’. Y me dijo: ‘Yo también estoy de acuerdo’. Por eso hablé y voy a seguir hablando. El tembladeral que hay ni les cuento”, confesó anoche una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, que a lo largo de este miércoles recibió duras críticas y respuestas por parte de sus compañeros de espacio.

Al respecto, el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli dijo que para él lo más criticable de las declaraciones de Carrió “fueron las descalificaciones y los agravios personales” contra dirigentes como Rogelio Frigerio, Gerardo Morales, Cristian Ritondo y Emilio Monzó.

“Ideas podemos discutir las que queramos, podemos tener distintos puntos de vista, pero el agravio personal es distinto, sobre todo cuando es infundado, como en el caso de la mujer”, afirmó Tonelli en AM750, en referencia a la excandidata a diputada del PRO Joanna Picetti, a quien Carrió señaló como “testaferro” del exministro del Interior Rogelio Frigerio.

Al ser consultado por el “estilo” de la referenta de la Coalición Cívica, reconocida por sus denuncias televisivas, casi siempre dirigidas al kirchnerismo, Tonelli insistió en que la diferencia entre esta y otras veces es que Carrió “ha ido un poco más allá de lo habitual”.

“Una cosa es decir, como alguna vez dijo, ‘yo no estoy de acuerdo con tal candidato’, o ‘no me gusta tal candidato’, y otra cosa es entrar en el terreno de los agravios personales. Lo que ella hace es gravísimo. Además, insisto, no tiene las más mínimas pruebas. Entonces me parece que eso es inaceptable”, agregó, en diálogo con Mediodía 750.

¿Quiénes lideran Juntos por el Cambio?

En medio de la disputa al interior de la coalición opositora, y con varios referentes que buscan liderar la oferta electoral de ese espacio en 2023, el debate por quién marca el rumbo en Juntos por el Cambio está instalado.

“Yo creo que lo marca la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio”, se despegó Tonelli, quien además hizo hincapié en que todos los representantes de los espacios que conforman la coalición (UCR, PRO y Coalición Cívica) tienen “la posibilidad de expresarse y decir lo que piensan”.

“No me parece que haya uno en particular que fije el rumbo, sino que el rumbo se fija en esa Mesa Nacional. Esto responde a una alianza de una coalición que se maneja con reglas democráticas”, insistió el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, al ser consultado por la importancia de Elisa Carrió en Juntos por el Cambio, destacó que “es una referente” en la política argentina desde hace muchos años. Pero aclaró: “Eso no quiere decir que todo lo que haga está bien. Por más trayectoria que tenga, cuando se equivoca, se equivoca. Y esto no pasa tanto por que las críticas se hagan puertas adentro o puertas afuera, sino por el tenor con que se hacen. Las imputaciones personales yo no las acepto, ni puertas para adentro ni para afuera”.