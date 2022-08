Mientras el gobierno nacional avanza en el diálogo con intendentes del Conurbano bonaerense para organizar una auditoría sobre el funcionamiento del plan Potenciar Trabajo, las organizaciones que integran la Unidad Piquetera se movilizaron por el microcentro porteño para exigir que los reciba el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de plantearle una serie de reclamos que incluyen un bono de 20 mil pesos para jubilados, monotributistas, precarizados y beneficiarios del citado programa social, entre otros puntos. Al caer la noche, las organizaciones decidieron mantener un acampe en la Plaza de Mayo luego de haber entregado un petitorio con sus demandas en el edificio del Palacio de Hacienda. La medida había estado latente durante toda la jornada. La protesta tuvo entre los objetivos, también rechazar la decisión de las auditorías.



"Este acampe es una lucha por el salario; acampamos hasta mañana a la mañana y ahí decidiremos" cómo seguir, anunció el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni a la prensa luego de haber entregado el petitorio.



Massa “solo tiene ‘superpoderes’ para aplicar una política de ajuste al servicio del pacto con el FMI y el enriquecimiento de la clase empresarial, no hay una sola medida para aquellos que somos los más afectados por el ajuste”, habían resaltado en la convocatoria. “Esta semana se anuncia una inflación escandalosa que en alimentos superara los dos dígitos. Eso bajará a la línea de pobreza a más del 50 por ciento de la población trabajadora. Hasta los movimientos oficialistas se horrorizan con el aumento de la pobreza y de la miseria. Pero no hacen nada, una ‘procesión’ religiosa les bastó para no responder a los compañeros que integran esas organizaciones y que se hunden en la indigencia”, agregaron, en referencia a la marcha de movimientos populares del domingo hacia el santuario de San Cayetano.

Manifestantes del Polo Obrero, el MST Teresa Vive, el Movimiento Barrios de Pie y fracciones del Frente Popular Darío Santillán, entre otros, se concentraron desde la mañana en distintos tramos de la Avenida 9 de Julio. Desde allí marcharon hacia la Plaza de Mayo, donde decidieron permanecer con carpas. Aún no está claro si será por tiempo indeterminado, hasta ser recibidos por el flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura Ganadería y Pesca.

“Vamos a Plaza de Mayo a buscar una respuesta. Vamos a plantear los problemas centrales que venimos levantando, como el bono de emergencia, como el aumento para los compañeros de los programas sociales, como la universalización, y como la discusión de un salario en la Argentina que esté por encima de la canasta básica", explicó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, en la previa desde el Obelisco. Reiteró la convocatoria del miércoles 17 junto “con el plenario del sindicalismo combativo” y consideró “clave que los trabajadores pongan arriba de la mesa sus reivindicaciones” porque “no lo va a hacer la CGT, que está convocando a una movilización a favor del gobierno”. “Hoy, si no hay una contundente respuesta a los reclamos que tenemos, vamos a hacer un acampe piquetero nacional”, anunció.

Acuerdos y distancias con Los Cayetanos

Más tarde, retomó las críticas a los movimientos alineados con la Iglesia católica. “(Juan) Grabois y la UTEP resolvieron que lo mejor que se podía hacer en la Argentina era hacer una procesión un domingo. Me parece que no están representando bien a los compañeros de esas organizaciones”, los criticó, aunque dijo tener diálogo “con todos los sectores”. “Tenemos diálogo y un reclamo a la CGT y a la CTA que tienen que hacer algo, pero tiene que ser en el terreno que o estás con el gobierno o estás con los trabajadores, en los dos lugares no se puede estar porque los trabajadores hoy están necesitando que alguien represente su interés, de que el trabajo le permita vivir”.

Entre los reclamos, mencionó un “bono o refuerzo de ingreso de 20.000 pesos para jubilados, monotributistas, precarizados y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo”, y "un plan de obras públicas con trabajo genuino y la universalización de los programas sociales”. También el establecimiento del Salario Mínimo Vital y Móvil en “105.000 pesos”, es decir por encima de la canasta básica del mes pasado.

“Pedimos la universalización del Potenciar Trabajo y el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que repercute en aumento del Potenciar. Veremos si obtenemos respuestas hoy en Plaza de Mayo, no descartamos prolongar nuestra presencia allí”, dijo por su parte Silvia Saravia, referente de Libres del Sur y coordinadora nacional de Barrios de Pie.





El efecto Massa

“Esta jornada es un poco la respuesta al discurso inaugural de Massa anunciando un recorte feroz, comenzando directamente con un ataque a las organizaciones políticas y sociales que venimos sosteniendo desde hace años, antes de 2001 incluso, los comedores y situaciones de extrema pobreza en el Conurbano bonaerense y en el interior de las provincias”, afirmó Cristina Mena, del MTR 12 de Abril, a La Izquierda Diario. “La única forma que tenemos nosotros de manifestar que estamos en total desacuerdo con todas esas medidas es estando aquí en la calle. Le hemos pedido una entrevista al ‘superministro’ Massa, no nos contestó. Estamos pidiendo una entrevista con (el ministro de Desarrollo Social, Juan) Zabaleta, que no sabemos en realidad qué funciones está cumpliendo. Queremos hablar con todo el mundo porque realmente la situación no se aguanta, y no solamente para los sectores desocupados que no tienen trabajo formal sino que esto es un ataque directo al conjunto de la clase trabajadora ocupada”, agregó.



“Estamos saliendo en todas las provincias del país, vamos a copar todas las plazas principales, en Jujuy la Unidad Piquetera sale con un sector de la UTEP también por la situación particular de la provincia y los intentos de (el gobernador Gerardo) Morales de criminalizar la protesta”, señaló por su parte un dirigente de CUBa-MTR que La Izquierda Diario identificó como “Juan”. “Concretamente venimos a exigirle al ministro Massa que nos reciba, que nos dé una respuesta a todos los reclamos. Nosotros venimos con un plan de lucha muy fuerte, con reclamos por más y mejores alimentos, por aumento de planes sociales, por generación de trabajo genuino, para lo cual desde los distintos ministerios no tienen ninguna respuesta, y frente al ‘superministro’ o como quieran llamarlo venimos a traerle todos los reclamos de los trabajadores más pobres de la Argentina”.





La respuesta del Gobierno

Fuentes oficiales indicaron que una delegación piquetera fue recibida por funcionarios de Economía y autoridades de la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que se trasladaron hasta la cartera que conduce Sergio Massa. Según voceros de esas carteras, UP pidió el pago de un bono con las características del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y mayor acceso al Potenciar Trabajo. Además, se acordó que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibirá a fin de mes a una delegación de UP y que las próximas semanas se mantendrán "reuniones a nivel técnico" con otros funcionarios.