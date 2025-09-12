El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en la Ciudad una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradabales, con una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados con viento del noreste y una humedad relativa del 88 por ciento.

El sábado se presentará mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones por la noche y vientos del noreste durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados.

Para el domingo se espera cielo cubierto por nubes y temperaturas de entre 13 y 22 grados, con viento del este.