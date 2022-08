Jujuy vivió ayer otra jornada de reclamos de usuarios del servicio de energía eléctrica que se encontraron con aumentos que en algunos casos superó el 100% del valor pagado en el período anterior.

La medida causó indignación y los vecinos empezaron a recurrir a las oficinas de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras concesiones (SuSePu), el órgano de control, reclamando que brinde información sobre los motivos del aumento. Su titular no dio declaraciones públicas. Los usuarios también se dirigieron a las oficinas de Ejesa, la empresa prestataria. Por su parte, que el Defensor del Pueblo, Javier de Bedia, aseguró que “no" se registraron reclamos y exhortó a la comunidad a "evitar el derroche de energía”.

El gobernador Gerardo Morales dijo en declaraciones públicas que “en la medida que no supere el incremento salarial no son excesos" y dijo creer que "se viene un aumento de Nación” como justificación para la medida en la provincia.

Las asociaciones de usuarios Codelco y Proconsumer afirmaron que el aumento es "injustificado" y que hubo irregularidades en el proceso que realizó el gobierno jujeño para autorizar el aumento de la tarifa a la empresa prestataria.

"El tarifazo de energía es ilegal”, sostuvo la abogada Alicia Chalabe, delegada de Codelco en Jujuy. Hizo esta afirmación tras recibir quejas de usuarios y usuarias que recibieron facturas con un aumento que supera el doble de las boletas.

El incremento dispuesto por Ejesa, con autorización de la Susepu, se aplicó antes de la puesta en marcha de la segmentación tarifaría dispuesta por el Gobierno nacional, por lo que luego podrían producirse nuevos aumentos.

El secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, aseguró que “durante dos años las tarifas estuvieron congeladas, sin aumento, y fue por la pandemia, pero a principios de este año los decretos que determinaban los congelamientos nacionales y provinciales, quedaron sin efecto”.

Recordó la audiencia pública en la que se revisó la tarifa integral y se incorporaron los cuadros tarifarios nuevos. Pero Chalabe sostuvo que las asociaciones de defensa de los consumidores no fueron notificadas de la resolución de la audiencia pública celebrada en mayo, y que tampoco fue publicada en el Boletín Oficial.

“Nunca nos llegó la resolución, hay un procedimiento administrativo de convocatoria abierto y que debe cerrarse con una resolución de la SuSePu y la notificación a los participantes de la audiencia”, explicó la abogada.

En la provincia se paga el servicio de energía junto con el agua, es decir que quien no pueda abonar la factura de luz pierde también el agua, aunque no hubo aumentos en este servicio. El incremento se aplica desde el período que va del 31 de mayo al 31 de julio. Es que antes el servicio se abonaba bimestralmente en una sola boleta, ahora llegan dos boletas, una por cada mes. En este caso, llegaron las facturas correspondientes al consumo de junio y julio.



Primero el aumento, después la resolución

La empresa ya distribuyó las boletas con los porcentajes nuevos y la aparición de la resolución 182 de la SuSePu fue posterior. Establece los aumentos con distintas categorías tarifarias: son 7 escalones, desde los que consumen menos hasta los de mayor consumo. El aumento va del 40% hasta el 2500%.

Chalabe aclaró que hay una resolución sobre "la finalización de la audiencia pública y autoriza la revisión tarifaria, esa se publicó el 4 de julio pasado". Y luego se agregó el Anexo G, "donde están los cuadros tarifarios", que "se publicó el 8 de agosto en el Boletín Oficial”.

La abogada recordó que para que la resolución sea válida “se debe publicar en el Boletín Oficial", así lo establece el Código Civil. Pero "Acá no se publicó. Acá hay un tarifazo de más del 40%, del que consume menos hasta el que más consume más”.

Como las asociaciones no fueron notificadas, no pudieron impugnar la resolución. “Ejesa facturó con este aumento sin que esté publicada la resolución en este tiempo. Al 1° de mayo no estaba vigente”, resaltó Chalabe.

Rechazo de usuarios

Usuarios de los servicios públicos de luz y agua convocaron a movilizar rechazando el aumento. "Recibo la mínima, cómo pretenden que pague 5500 pesos, vivo con mi hijo discapacitado, no me alcanza", sostuvo el jubilado Tomás Subia. Pidió que "por lo menos" le expliquen "por qué hacen esto". "Con dignidad pago los impuestos, pero la factura dice el mismo consumo y me piden el doble. No entiendo, la señora me dice que pague y luego reclame”, lamentó.

“Soy docente, vivo con mi hermana, somos del interior y nos facturan muchísimo. En ningún momento escuché que iban a aumentar de esta forma la luz, y me dicen que me prepare porque en los próximos meses habrá otro aumento”, relató Celeste Arroyo.

En redes sociales, los usuarios rechazan el aumento y exigen respuesta a los funcionarios provinciales. Algunos recurrieron al humor.

También los comerciantes se vieron sorprendidos por el tarifazo, se prevé que hoy se reunirán con directivos de Ejesa para tratar de revertir parte de la medida. El presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, confirmó que hoy se reunirá con el gerente de Ejesa, Ernesto Vaccaro, para hablar sobre este incremento.

“La tarifa debe retrotraerse a meses atrás, acá el gobierno tiene un negocio con Ejesa y pagamos los usuarios esa fiesta”, expresó por su parte el vecinalista Sergio V, mientras realizaba una larga fila en la empresa prestataria.

El mayor temor de los usuarios es el corte del servicio. Carlos Tapia, empleado municipal, contó: “la boleta del mes pasado era de 3500 y ahora es de 6200 pesos, no los tengo, no los puedo pagar. Ejesa me obliga a elegir entre dar de comer a mis hijos o pagar la luz”.



Está previsto que el servicio se corta a quien acumula dos facturas de energía eléctrica sin abonar.

La abogada Claudia González, delegada de Proconsumer, aconsejó que los usuarios concurran a la SuSePu o Ejesa a realizar los reclamos por facturas excesivas y a exigir que se aplique el artículo 31 de la Ley 24.240, de defensa del consumidor.

En Jujuy hay 55 mil usuarios con tarifa social. El secretario de Energía dijo que “seguirán con ese subsidio los usuarios residenciales que consuman hasta 400 watts, idénticos parámetros que los que tiene la Nación”.

Ante los reclamos de usuarios, legisladores opositores exigieron respuesta al oficialismo y subrayaron que el aumento que avaló la provincia no tiene nada que ver con la segmentación tarifaria de Nación.

En este sentido, el diputado Emanuel Palmieri pidió una interpelación al presidente de la SuSePu, Carlos Oheler, para que brinde detalles del incremento de la tarifa eléctrica. “Este aumento afecta el bolsillo y la salud de los jujeños, que no pueden pagar las facturas" dado que en muchos casos "el dinero que cobran no les alcanza para alimentarse”, sostuvo el legislador sobre los bajos salarios de los trabajadores de la administración pública. “En Jujuy el 65% de la población es pobre, y 6 de cada 10 niño no come” apropiadamente, afirmó.

Palmieri presentó un proyecto para que el estado provincial subsidie el 50% de la tarifa.