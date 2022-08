El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, le respondió este viernes al exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien dijo que la mayoría de las pensiones por invalidez que paga el Estado "son truchas". “Es mentira lo que dice. Habla desde una profunda desinformación. Con el único afán de estigmatizar”, contestó.

Y, rápidamente, aclaró que “todo lo que para ellos (Juntos por el Cambio) es gasto del Estado, tiene que estar teñido de esta mancha, esta sospecha, esta estigmatización que es lo que hicieron cuando gobernaron”. “Evidentemente, piensan volver a hacer lo mismo en caso de ser gobierno”, advirtió.

“Lo fundamental es decir que es mentira. La entrega de pensiones es un proceso muy transparente. Además, con una necesidad social muy importante que el Estado está acompañando y sosteniendo. Dujovne habla en potencial porque no existe un estudio. No lo hicieron cuando fueron Gobierno. Ante las sospechas, dieron de baja 170 mil pensiones no contributivas”, relató.

En este contexto, comentó que también se “cajonearon” 145 mil expedientes y nuevas solicitudes. “Venimos avanzando con las pensiones no contributivas que ellos dejaron. Muchas de ellas llevaban seis años esperando una respuesta del Estado. Nuestra decisión siempre fue avanzar, acompañar y sostener estas acciones que acercan el Estado a quienes más lo necesitan”, finalizó.

La respuesta de Tundis a Dujovne

En otro tramo del comentario, el exministro de Economía propuso una reforma previsional que incluya “subir la edad jubilatoria a 68 años”, tanto para varones como para mujeres. Consultada en AM750 por estas declaraciones, la exdiputada nacional y especialista en políticas previsionales Mirta Tundis apuntó contra el exfuncionario macrista al expresar que "no estudia, no recuerda y no registra".

"Si bien la edad jubilatoria se cambió en 1993 para 60 en las mujeres y 65 en los hombres, en 2017 -cuando salió la fórmula de movilidad- se modificó esa ley, la cual establecía que la opción de jubilarse dentro de la actividad, no para los empleados públicos, era de 70 años", argumentó en Mediodía 750.

"El problema es que muchas empresas prefieren indemnizar a sus empleados para tomar más jóvenes y tener sueldos más bajos. Pero la opción está. Y si una persona se quiere quedar hasta los 70 años, no lo pueden despedir", sostuvo. Y agregó: "El promedio de edad jubilatorio es de 66 años. Estamos de acuerdo (con Dujovne) en que se necesita una reforma. Una reforma integral, no con tantos parches como tiene esta ley. Que se contemplen todas las situaciones".