La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por Vialidad recusó a otro integrante del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, quien tal como lo reveló Página/12 mantuvo reuniones con Patricia Bullrich, una de las denunciantes originales de esa causa.

Tal como lo reveló este diario, Gorini no fue el único integrante del tribunal que se encontró con la presidenta del PRO. El otro fue Rodrigo Giménez Uriburu, quien días atrás fue recusado por sus vínculos cercanos con el fiscal de la causa, Diego Luciani, con quien compartía un equipo de fútbol que disputaba partidos en la quinta del ex presidente Mauricio Macri.



La recusación contra Gorini

La recusación contra Gorini fue presentada esta mañana por el abogado Carlos Beraldi, quien durante la audiencia de esta mañana remarcó que pedirá el apartamiento de Luciani, Giménez Uriburu y ahora de Gorini para "garantizar que el juicio se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso legal".

"No hay otro propósito", subrayó el abogado para dejar claro que la defensa no pretende hacer caer el juicio sino tener un tribunal y un fiscal incuestionables.



"Es falso absolutamente decir que con una recusación uno no quiere contestar los cargos. Ya vamos a demostrar en el alegato que las imputaciones que se están efectuado en esta causa con tanto énfasis, no son ciertas", sostuvo Beraldi.

Los argumentos del juez

Tras la revelación de Página/12, Beraldi amplió la recusación a Giménez Uriburu por estas reuniones en el Ministerio de Seguridad. Gorini respondió de inmediato en la audiencia y sostuvo que uno de esos encuentros tuvo que ver con la difusión de fotos "en pijama" del exvicepresidente Amado Boudou el día de su detención.

Dijo que tenía a cargo la causa por la tragedia del tren de Once, en la cual se ordenarían detenciones de exfuncionarios con condena firme y pidió la reunión para garantizar que se evitaran situaciones como ésta.



"Esto no figura en la publicación", aseguró Gorini y agregó que la segunda reunión fue por un tema de su seguridad personal. Y le pidió a Beraldi que considere si materializaría la recusación que expuso de manera oral en la audiencia.



El abogado ratificó su intención de presentar por escrito la recusación.

Las respuestas de Giménez Uriburu y Luciani

A la audiencia no asistía el juez Giménez Uriburu, ya que al estar recusado no puede participar de una futura decisión sobre el apartamiento de los fiscales.



Luciani responderá de manera oral a los cuestionamientos por haber integrado un equipo de fútbol junto a Giménez Uriburu, con quien disputó partidos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.



Por ese motivo, el fiscal fue recusado por las defensas que plantearon que debe apartarse del juicio por los vínculos con el juez y posible “parcialidad”. Giménez Uriburu fue notificado y responderá por escrito a los planteos de supuesta pérdida de "imparcialidad" en base a sus vínculos con el fiscal.