DOMINGO 14

MÚSICA

Enciende Las artistas Cecilia Zabala y María Ezquiaga se unen para versionar a dúo canciones propias y de compositores que las inspiran, con invitados especiales. María Ezquiaga, cantante y compositora de Rosal con una incipiente carrera solista y Cecilia Zabala, guitarrista y compositora con raíz en la música folklórica argentina, conectan universos en este show especial, a partir de una búsqueda estética en común en la mezcla de guitarras y voces.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1000.

Fractura Festival Llega la primera edición de este festival con un un line-up de altísimo calibre que incluye artistas emergentes de la talla de Kaktov, The Colorated, O.L.I.V.I.A y Faraonika, entre otros. Fractura es un festival que nace con la intención de nuclear la escena alternativa apoyándose en un formato híbrido que combina rasgos de fiesta y festival, convocando así DJ sets y performances en vivo. Luego de unas cuantas ediciones por donde pasaron artistas como Sara Hebe, K4, Taichu e Intendente, el primer Fractura Festival sube la apuesta hacia un formato XL con una duración extendida.

A las 21, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: $1000.

Casa Agostina Elzegbe presenta su tercer álbum solista, el sucesor de La vida (2013) y Las cosas que habitan mi corazón (2016). Se trata de un trabajo en el que la guitarrista, compositora y cantante se acerca a ciertas formas rítmicas del folklore argentino y latinoamericano pero siempre con su particular búsqueda. Siguen siendo un sello distintivo de su música las elaboradas partes de guitarra, las melodías que se despliegan sorpresivamente más allá de lo imaginado por el oyente y las letras profundas y muchas veces autorreferenciales.

A las 21.30, en el Centro Cultura Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $1000.

TEATRO

Pena y pachanga Nueva función de esta performance con cruce de biodrama, que cuenta la vida de cinco colombianos en Buenos Aires y su vínculo con la salsa. Lo que se deja en el lugar de origen, un país con historia de conflicto, la libertad que se gana en el nuevo lugar. Los choques culturales, los estereotipos, querer pertenecer. Atravesar la migración y encontrar en el baile un refugio contra el desarraigo. Porque la salsa, al contrario de lo que se piensa, también puede traer consigo una profunda melancolía. Dirigida por Laura Sussini y Alejandra Torrijos. Con La Candela Viva, Carlos Echeverri, Camilo Jaramillo y Angge Zea.

A las 19, en el Centro Cultural Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

Detrás de esa puerta En palabras de su director Rafael Calomino: “El espectáculo nos invita a sumergirnos en un juego de imagen y espejo, de estímulo y contraestímulo, entre dos sujetos que se debaten dialécticamente sobre la muerte, sobre la redención, sobre el amor, sobre la inoperancia de la justicia, provocando una simbiosis entre ellos. Un policial psicológico sobre las obsesiones y fantasmas de la mente humana, sumergidos en un juego sin fin donde todo empieza, termina y vuelve a empezar”. Con Pepe Monje, Eduardo Lamoglia y Claudia Mac Auliffe.

A las 15, en El Tinglado Teatro, Mario Bravo 948. Entrada: $1500.

LUNES 15

TEATRO

Cómo escribir una tesis Con la supervisión artística de la compañía “La Espada de pasto”, la obra de Alejandro Santucci nació bajo la premisa de experimentar la cosmovisión Boliviana-Trans, que se materializa entre una geografía particular y un modo ritual profano: un cluster onírico lisérgico. En un departamento Nahuel y Sofía colaboran con Gabriela en la escritura de su tesis sobre el asesinato de minorías sexuales bolivianas, hasta que el objeto de estudio se hace presente en el living. Actúan Lucía Adúriz, Sofía Boué, Sergio Calvo y Facundo Livio Mejías.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1200.

ARTE

Trascendencia y despedida Esta muestra es la primera de tres que se llevarán adelante de Luis Frangella, recorriendo su trayectoria. La Galería empieza su etapa final, donde llega a una síntesis máxima. Muchas de las obras expuestas nunca se vieron en Argentina. Esta muestra abarca obras realizadas entre 1985 y 1988. Las velas, las calaveras y la figura humana son temas recurrentes. Otros objetos los elige para explorar el paso del tiempo a través del recorrido de la luz. Los dos últimos años de su vida continuará su producción aunque se verá forzado a trabajar en pequeños formatos, ya sin la energía que le supusieron sus grandes telas.

Hasta el 31 de agosto, en Cosmocosa, Montevideo 1430. Gratis.

Donde nunca haya estado Se inaugura una exposición individual de Santiago Porter, curada por Joaquín Boz, en la cual se presenta una selección de sus más recientes e inéditas pinturas. Donde nunca haya estado marca un nuevo pulso de trabajo y hacer de Porter. Accediendo a elementos, materiales, orgánicos, extraños, ajenos, Porter da un salto, da vuelta la página para quedarse un largo rato dentro de la práctica de la pintura. Santiago Porter ha trabajado obstinadamente a través de la fotografía y de la pintura en la profunda y sensible relación entre el aspecto de las cosas y su historia. A partir de sus imágenes, los vestigios evidencian que nada ni nadie desaparece por completo.

Hasta el 24 de septiembre, en Galería Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

CINE

Todo lo que se olvida en un instante A través de la película, filmada mayormente en 16mm blanco y negro, el cineasta - nacido y criado en Nueva York y radicado en Buenos Aires durante dos décadas - se pregunta como extranjero, migrante y padre de rioplatenses ¿qué les puede legar a sus hijas? El realizador neoyorquino Richard Shpuntoff, afincado en Buenos Aires, divide el relato en tres: el campo de la imagen, el de la voz en off -que tanto puede hablar en inglés como en español- y el del subtitulado, que en ocasiones traduce y en otras discurre por sí mismo.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

Artivistas Esta producción de cuatro episodios explora las acciones y el pensamiento de músicxs que fusionan su quehacer artístico y político. Abajo y arriba de los escenarios, cantan, gritan, dan pelea, creen y luchan por transformar el mundo, en un lugar más inclusivo. Entrevistadxs por la periodista Gabriela Borrelli, descubren su pasión militante a través de su arte. El estreno será con la cantora mapuche Anahí Mariluán.

A las 21.30, por Canal Encuentro.

MARTES 16

CINE

Centenario Pasolini Se proyectarán largometrajes esenciales en la filmografía del realizador a propósito de los 100 años de su nacimiento. Esta tarde llegará Los cuentos de Canterbury, con Hugh Griffith, Ninetto Davoli, Franco Citti y el mismo Pasolini. Dice sobre su film: “Hasta el momento yo había tenido pretextos ideológicos para hacer películas; con esta trilogía mis pretextos son de orden ontológico. Quizá se debe a mi envejecimiento. Cuando se es joven, se necesita más ideología para vivir. Con la vejez, la vida se hace más estrecha y se basta a sí misma. Ya no tengo el problema del futuro, porque he comprendido que el futuro es como hoy. Esta trilogía es una declaración de amor a la vida.”

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $450.

The Humans Se estrena en exclusiva el último largometraje de Stephen Karam. La familia Blake se reúne para el Día de Acción de Gracias en el apartamento de Brigid y Richard, en el bajo Manhattan. A medida que se desarrolla la velada, las frustraciones e inseguridades de los miembros de la familia se exponen, mientras afloran verdades y secretos ocultos durante mucho tiempo. Con Steven Yeun, Amy Schumer y Beanie Feldstein. La nueva película del director de Speech & Debate y The Seagull, es una adaptación teatral (Karam es dramaturgo que ha cosechado prestigio en el circuito de Broadway) donde una cacofonía exagerada y ruidos misteriosos conectan con pesadillas indeseadas.

Disponible a través de MUBI.

Los ladrones En el 2006 la sucursal Acassuso del Banco Río fue tomada por delincuentes que, simulando una toma de rehenes, llevó a cabo un atraco boquetero “a la vista” de todos.. El botín incluyó una millonada en dólares, además de objetos de lujo. Juzgados y condenados, hoy en día los autores del histórico robo se encuentran en libertad. El documental Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo, narra los acontecimientos a partir del relato en primera persona de los protagonistas centrales.

Disponible a través de Netflix.

ARTE

Secretos del bosque perdido Se celebra la muestra de esculturas y obras lumínicas de Claudia Aranovich. Cuenta la artista: “Es en las operaciones manuales donde descubro mi manera de generar emociones y donde reafirmo mis intuiciones. Un hilo invisible me va llevando de una a la otra. Las obras elegidas para esta muestra parten de una relación tan profunda entre los materiales naturales y artificiales que estos terminan tornándose orgánicos. Las imagino en un bosque acechante, misterioso; en medio de la naturaleza amenazada.

Hasta el 3 de septiembre, en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, San Martín 797. Gratis.

ETCÉTERA

De la noche a la mañana Facu Soto presenta el libro que recorre la biografía de Palo Pandolfo donde conversará con el público junto a Federico Ghazarossian y Karina Cohen. También se escucharán reportajes radiales a Palo en los años 90 dando a conocer un perfil poco conocido. El libro intenta mostrar el pasaje de esos oscuros años de post-punk del underground de fines de los ’80 y los primeros años ’90 a los años luminosos desde el 2000 en adelante.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 17

ARTE

Tremendo Maal Se presenta la nueva exhibición del diseñador, realizador, ilustrador y VJ Federico Lamas con tecnología de Visión Infernal, el efecto óptico-conceptual que permite al espectador por medio de un visor rojo revelar los secretos escondidos de las ilustraciones y del mural que se presentan en la sala del museo. Visión Infernal es un proyecto abierto de Lamas, que desde el año 2008 comparte libros, murales, serigrafías y exhibiciones alrededor del mundo. En julio de este año giró con parte de esta muestra y con nuevas serigrafías por Alemania y Noruega. La muestra está pensada para todas las edades.

Hasta el 28 de agosto, en el Museo Nacional del Grabado, Riobamba 985. Gratis.

Aerofósil Se presenta una muestra de la artista Nacha Canvas con curaduría de Ab-Ele. Canvas fusiona materiales y morfologías de naturaleza opuesta, sabe que para cristalizar un nuevo estado de las cosas se modela a través de la paciencia. Aerofósil es el lugar donde muchas de sus experimentaciones encuentran un pasado y también un futuro, donde las leves variaciones de color y de densidad indican la precisión de su labor. Mientras el uso de la arcilla encarna su forma primigenia al volver a representar la tierra, la goma espuma compite con la carga civilizatoria de la cerámica, generando un nuevo estrato de ficción.

Hasta el 23 de septiembre, en Quimera Galería, Güemes 4474. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Tres historias en un clic Una experiencia de postas creativas a partir de la cual las fotografías se transforman en dibujos y las imágenes inspiran relatos. Los trípticos que se presentan son el resultado de esta acción conjunta que abrió las obras a múltiples miradas. La principal convicción que guía el trabajo de la Fundación PH15 es que el arte puede actuar como una poderosa herramienta de transformación.

Hasta el 18 de septiembre, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

MÚSICA

El caso Breccia Se expone obra de Alberto Breccia, reconocido como uno de los mayores historietistas de la historia. A causa de un juicio sucesorio, los materiales que estaban en la casa del dibujante fueron depositados en la caja fuerte de una empresa de seguridad que quebró en 2005. Luego, las piezas fueron robadas y vendidas. Los originales que se exponen fueron recuperados por Interpol. En el marco de esta muestra se presenta Catalejaorquesta, un ensamble electroacústico de veintiocho músicos dirigido por Diego Penelas, acompañado por la obra de Breccia y la presencia del actor Juan Pablo Galimberti, que representa los textos.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Homenaje a Favio Se proyectarán cinco de sus más reconocidas películas, dos de ellas en 35mm. Hoy es el turno de El dependiente, donde después de comprometerse con una chica retraída y bella, el dependiente de una ferretería es preso de la avaricia. Empieza a pensar que su patrón, que no tiene familiares, puede morir en cualquier momento y que, en ese caso, él heredaría el negocio. Con Walter Vidarte, Graciela Borges, Fernando Tacholas Iglesias, Nora Cullen, Martín Andrade, José E. Felicetti y Linda Peretz.

A las, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

JUEVES 18

CINE

Bigli Llega el primer largometraje de ficción de Nicolás Tacconi protagonizado por Luis Luque, Ana Celentano, Esteban Bigliardi, Laura Grandineti, Rocco Posca, Ana Katz y Fabián Arenillas. Los años dejaron sin amor y sin sentido al viejo Bigli, tratando de que el alcohol lo hunda a él o a su barco. En medio de ese largo adiós del mundo, su amada sobrina, sin encontrar contención en su familia, le pedirá ayuda. Como pueda, contra sí mismo y contra el mundo, Bigli dará su vida de ser necesario, para que ella sea libre. Tacconi filmó tres cortometrajes de manera independiente y dirigió los documentales Rizoma y Aire de Chacarera.

A las 21.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

El Monte Se estrena el nuevo film de Sebastián Caulier (La inocencia de la araña, El corral) que protagonizan Gustavo Garzón y Juan Barberini. En ella, Nicolás vuelve a Formosa para rescatar a su padre, que de manera repentina abandonó su hogar y sus vínculos y se internó en una casa en medio del monte. Inmersos en el calor del verano norteño, padre e hijo reavivan conflictos del pasado y ensayan posibles acercamientos. A medida que pasan los días, Nicolás empieza a percibir una extraña conexión entre su padre y la naturaleza. Poco a poco descubrirá que allí subyace un secreto que puede poner en peligro sus vidas.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

ARTE

Instalaciones dramáticas La obra está basada en poemas de Oliverio Girondo, Néstor Perlongher, Susy Shock, Cesar González, Sol Pavéz, Alejandra Pizarnik y Laura Wittner, entre otros. Instalaciones dramáticas para una poesía materializa los textos en interacción con el lugar, los actores, los objetos y el vestuario. Un pequeño mundo que corre detrás del mundo, repitiendo las partes, las otras formas, los otros tiempos, la otra belleza. Con Ingrid Pelicori, Martín Urbaneja, Yanina Gruden y Natalia Casielles. Dramaturgia y dirección: Sol Pavéz.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Retrospectiva Seles Lucía Seles presentará, en el marco del programa Artista en Residencia del Teatro Sarmiento, Hogar santa lucía del odio 16, retrospectiva y obra nueva junto con la Cofradía Eurobasquet. Historias tan sorprendentes como disparatadas, con una narrativa siempre abierta a las expectativas que pueda deparar la acción, caracterizan el territorio urbano y un tanto decadente, humorístico y melancólico a la vez. En coincidencia con esta retrospectiva, se exhibirá el ciclo que lleva su nombre, Romanticismo industrial, con videos de la realizadora.

Hasta el 11 de septiembre, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: desde $750.

Bolero + Fervor Dos coreógrafas, dos obras: por un lado, uno de los clásicos del repertorio del Ballet Contemporáneo; por otro, un exponente de los nuevos abordajes de la danza. Ambas trabajan la fusión de distintos lenguajes de movimiento; Bolero en torno al tema de la repetición, Fervor en relación a la energía desbordante, a la danza como “acto de ardor”. Las asistentes coreográficas son Elizabeth Rodríguez y Melisa Buchelli.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

VIERNES 19

TEATRO

El silencio de la carne Esta obra comprende una autoficción que narra las experiencias dentro de una academia de teatro, donde el método de enseñanza estaba ligado a situaciones de violencia, destrato y abuso. ¿Satirizar el teatro musical es venganza suficiente? Es necesario poner en duda los formatos de producción que implican violencia dentro de las artes escénicas, mostrar las cicatrices sabiendo que la propia muerte será, quizás, la única cicatriz que es posible resignificar. ¿Dónde se esconde el silencio cuando la carne es devorada por los gusanos? Performers: Agustina Barzola Würth y Jorge Thefs (este último lleva también la dirección).

A las 23, en Nün Teatro Bar. Velasco 419. Entrada: $1500.

Mensaje equivocado En Buenos Aires a fines de los años 80, Inés recibe un mensaje de Carmen, una misteriosa mujer, en su contestador automático. Hay una urgencia en el mensaje pero no puede aclarar el error. Se queda esperando que esa mujer vuelva a llamar. Carmen está desesperada, necesita comunicarse con un tal Rudy y no consigue encontrarlo. Inés intentará ayudarla. Entre literatura rusa, telenovelas y llamados, comenzará un vínculo que las transformará para siempre. Con actuaciones de Natalia Giardinieri y Pilar Rodriguez Rey. Dirección: Laura Eva Avelluto y Carolina Sturla.

A las 20.30, en Espacio Polonia, Fitz Roy 1477. Entrada: $1000.

ARTE

Escrituras en el aire La muestra invita a un recorrido por un conjunto de piezas de la producción escultórica de León Ferrari. Se trata de una selección que se conecta con sus obras vinculadas a la escritura. La serie despliega parte de la cosmovisión de Ferrari, quien dedicó su vida a denunciar aquello que fue la causa de sus mayores preocupaciones: los daños provocados por la religión, las dictaduras y la guerra. La exposición dialoga con otro de los espacios del Centro Cultural, donde se viene exhibiendo desde marzo del corriente año la reconocida serie Nunca más, del mismo autor.

Hasta octubre, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Bolivia Este film se propone como una cruda apelación a la reflexión sobre la xenofobia y la violencia social en la Argentina narrando la historia de Freddy, un boliviano indocumentado que llega a Buenos Aires y consigue trabajo como parrillero, donde traba relación con Rosa, una mesera paraguaya, vinculándose a la vez con su patrón y con los parroquianos habituales, en una convivencia crecientemente conflictiva. A 20 años de su estreno, la película de Adrián Caetano (Pizza, Birra, Faso) se presenta en copia restaurada junto al mediometraje La expresión del deseo.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

MÚSICA

Roxana Amed La cantante argentina radicada en Estados Unidos, visita Buenos Aires después de un largo tiempo para adelantar temas de Unánime, su próximo álbum que contará con la participación de Niño Josele, Chucho Valdés, Chico Pinheiro y Pedro Aznar, entre otras destacadas figuras. El concierto será en formato quinteto. Allí compartirá además parte del repertorio de su disco Ontology.

A las 20, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $1500.

SÁBADO 20

CINE

El futuro Una película que relata el pasado reciente y registra prácticas y miedos que permanecen. Está compuesta por una serie de retratos documentales filmados a lo largo de la pandemia: el control policial, las pantallas, las máscaras, los trajes se impusieron a la vida cotidiana, mostrando ese entorno de extrañamiento que la ficción adelantó incontadas veces. Es difícil hablar sobre el pasado reciente, tan reciente que podría llamarse presente si se atendiera a que todavía no parece llegar el turno del recuento de daños y de que hay prácticas que se sostienen. Dirige Ulises Rosell (El Desierto, Sofacama).

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

Copacabana papers La película de Fernando Portabales supone la obra póstuma Sergio De Loof, el artista que le pusiera un espejo a los '90 y los reflejara sobre la noche de la Buenos Aires más atrevida. Harto de sentirse marginado, el controversial artista pide ayuda para crear un espacio cultural que llamaría “La Guillotina”, y obtiene una importante suma de dinero. Tal como presagiaba su nombre, el proyecto queda decapitado y De Loof decide gastar lo recaudado en vivir varios días en la suite 951 del Copacabana Palace, legendario hotel de las grandes estrellas.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 150. Gratis.

TEATRO

La pasión según G.H Esta adaptación para el teatro de la novela de Clarice Lispector presenta a una mujer, G.H, que emprende un viaje –instrospectivo– en el interior de su confortable departamento de clase acomodada. En su recorrido cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el arte; evidencia las tensiones de clase y los avatares y padecimientos del ser humano en la sociedad contemporánea. Cuenta con la dirección de Marcelo Velázquez y la actuación de Mercedes Fraile.

A las 18, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1200.

Transoceánicas Esta obra pone en diálogo el teatro de Griselda Gambaro y el de José Sanchis Sinisterra. Dice su dramaturga Patricia Zangaro: “Abordar el proyecto suponía un desafío, no sólo por la envergadura dramática sino también por la admiración que me inspiran sus autores y la amistad que me une a ellos. Una travesía en medio de la incertidumbre que habitamos, cuyo horizonte de sentido es el teatro, ese rito milenario en el que seguimos encontrándonos para descifrar el misterio de nuestra condición humana”. Con dirección de Carlos Ianni, actúan: Ana María Castel, Guido D Àlbo y José María López.

A las 19, en CELCIT, Moreno 431. Entrada: $1000.

MÚSICA

Las noches que han pasado Hernán Lucero ofrecerá un show en vivo en el que recorrerá parte de su discografía que incluye su más reciente trabajo, nominado a los Premios Gardel 2022 en la categoría "Mejor álbum artista de tango". Lucero es considerado por la crítica y el público como uno de los referentes de la nueva generación del tango. En su último disco vuelve a escribir canciones propias y otras en colaboración con artistas como Pedro Mairal, Tute y Max Aguirre.

A las 21, en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entrada: $1500.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------