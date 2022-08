El intendente de Lanús y referente provincial del PRO, Nestor Grindetti continúa con su recorrida por la ciudad de Mar del Plata, participó de un encuentro con casi 80 referentes sociales del programa de manzaneras, junto a la ex senadora nacional, Hilda Gonzalez de Duhalde y la secretaria de Desarrollo Social lanusense, Noelia Quindimil.



“Chiche nos mostró un camino, el de recorrer los barrios con compromiso y sensibilidad social, sin especular ni lucrar con las necesidades de la gente, en los últimos tiempos han emergido una serie de dirigentes que desvirtuaron esta tarea y solo buscan consolidar la pobreza, no erradicarla”, expresó Grindetti y agregó: “ Vemos bien que el gobierno nacional haya tomado en cuenta nuestra idea de rediscutir la distribución de los planes sociales e involucrar a los municipios para garantizar mayor transparencia y la posibilidad de avanzar hacia una reconversión futura de esa asistencia social en trabajo genuino”



Por su parte, Chiche Duhalde expresó: “ Tenemos que hacer un replanteo, los movimientos sociales deben respestar a los intendentes y las instituciones, los recursos para la asistencia social deben ser adminsitrados por los municipios”.



Más temprano, Grindetti visitó una industria de tratamiento de aguas y junto a la secretaria de cultura lanusense, Thelma Vivoni firmó un convenio de reciprocidad con su par marplatense, Guillermo Montenegro.



La gira provincial de Grindetti tendrá su próxima parada en otros distritos de la costa atlántica como Pinamar, Villa Gesell y Santa Teresita donde matizará reuniones políticas y agenda productiva.



Grindetti estuvo acompañado por el vicepresidente de la cámara de diputados bonaerense, Adrian Urreli, la senadora provincial, Aldana Ahumada, el ex legislador, Gustavo Velez y la directora del Instituto de Formacion Politica del Gobierno porteño, Karina Spalla.