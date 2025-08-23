El Gobierno bonaerense está cada día más preocupado por la crisis productiva. La actividad económica continúa cayendo y el “pedo de buzo” que predijo Javier Milei nunca aparece. Por eso Axel Kicillof lanzó un paquete de medidas fiscales y de impulso crediticio para mejorar el desenvolvimiento de las Pymes bonaerenses. El foco está puesto sobre Ingresos Brutos, un impuesto que pagan las empresas y que siempre está en el foco de las críticas libertarias pero que explica tres de cada cuatro pesos que recauda ARBA.

El gobernador hizo el anuncio el jueves en La Matanza. Sin embargo, la explicación en profundidad llegó al día siguiente de parte del titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard, y de Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Productiva. En una reunión con la prensa de la que participó Buenos Aires/12, ambos explicaron el paquete de medidas que cambia el régimen de Ingresos Brutos.

ARBA creó un nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor sobre Ingresos Brutos. El objetivo es potenciar la recaudación de este tributo posventa y no previo a la facturación, evitando que el capital de las empresas esté retenido de antemano.

Más del 70 por ciento de la recaudación provincial está anclada a Ingresos Brutos. Ese impuesto es una alícuota sobre la facturación de las empresas. Si las empresas facturan menos, ése es un problema serio para las empresas, en primer lugar, y para la recaudación de la Provincia. Y todo agravado por el recorte de fondos nacionales.

“No se trata de un anuncio electoral, sino que es la continuidad de un camino iniciado en 2019”, subrayaron Costa y Girard.

La Provincia suspendió hasta fin de año los embargos bancarios por deudas impositivas. Los reclamos continúan, pero los fondos no se congelan. Tanto Girard como Costa tomaron la experiencia de otras crisis argentinas. “Cuando las empresas no llegan a fin de mes, van pagando sueldos, servicios y el fisco lo patean”, señalan. Al momento, la cobrabilidad de ARBA está por encima del 70 por ciento, un promedio lógico con su historia. El problema está en cuantos jugadores seguirán en pie ante la poda mileísta.

Todo el anuncio implica un billón de pesos e incluye créditos a tasa al 0 por ciento para pequeños emprendedores agroalimentarios y para productores de economías regionales, como tamberos, ovinos y porcinos. Además, se subsidian las tasas de créditos para pymes agroalimentarias y para inversión productiva con una bonificación del 35 por ciento de la tasa vigente.

Según Costa y Girard, el mazazo de Javier Milei llevó al cierre de más de 5 mil unidades productivas bonaerenses.

Todos los números son negativos. Respecto a 2023, este año cayó la actividad industrial un 10 por ciento, el comercio un 6 y la construcción por encima de los 23 puntos. La preocupación en el equipo de Kicillof nace de la empatía. Eso no deja de lado un análisis preciso sobre la naturaleza económica de la provincia de Buenos Aires y el peligro para sus finanzas.

La tormenta perfecta

A lo largo de una hora, Costa y Girard dijeron que la descomposición que padece el sistema productivo bonaerense se explica por la catarata de medidas libertarias que atentan contra la industria nacional. Entre ellas, la feroz apertura de las importaciones, la devaluación de 2023 que incrementó los costos y licuó el poder adquisitivo de los bonaerenses, y el constante aumento de los combustibles.

Los misiles a la producción tienen un particular efecto agregado en la provincia. Allí reside el 50 por ciento de la industria nacional, el 44 por ciento del empleo industrial del país y 4 de cada 10 establecimientos industriales de Argentina. Eso no es lo único. A contramano de pensar que la amplitud de territorio rural da mayor peso al campo sobre la economía bonaerense, este solo aporta entre el 7 y el 9 por ciento del Producto Bruto Geográfico. A la cabeza está la industria pisando el 30 por ciento y en segundo lugar el comercio con el 15.

“La Provincia es la locomotora productiva del país”, resaltó Costa, una frase que también suele usar Kicillof. La mayoría, concentrada en el conurbano, extensión donde más se padece el desempleo por el cierre de Pymes. A la actualidad, desde noviembre de 2023 se perdieron 223.537 empleos en unidades productivas en todo el país, de las cuáles el 80 por ciento son trabajadores bonaerenses.

El correlato de este contexto está en el consumo. Según la CAME, la variación interanual del mes de julio mostró una caída del 2 por ciento. Desde los registros del Banco Provincia, por medio de Cuenta DNI y tarjetas de crédito, el desplome de operaciones de consumo estuvo en 9 puntos. Y es la banca pública la que expuso que los supermercados tuvieron un derrumbe interanual en las ventas de casi el 30 por ciento. Lo mismo el combustible.

¿Qué pica en punta a la hora de las compras? Electrónica, informática e indumentaria. “¿Por qué?”, fue la pregunta de Costa que él mismo respondió: “La entrada de las importaciones dispara este consumo”.

Este cuadro, aseguraron, está sobre la mesa de análisis en el gobierno provincial. Aclararon que para muchos sectores las medidas anunciadas pueden resultar sólo paliativos. Remarcaron que hay que rever el sistema impositivo argentino, modificarlo en profundidad y avanzar en simplificar los mecanismos para que los contribuyentes tengan facilidades para pagar los impuestos.

Eso, además, tiene que tener su correlato en políticas públicas. Mencionaron las 280 escuelas que edificadas durante la gestión de Kicillof, los más de 200 Centros de Salud, casi 200 ambulancias de alta complejidad u obras como plantas potabilizadoras, nuevas rutas y caminos rurales. En contraposición, el Gobierno nacional continúa cobrando el IVA o Ganancias sin arrojar una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.

Al principio de la charla mostraron el último cuadro exhibido por el ministro de Economía de la Nación como los logros de su gestión. “Como se ve, ya no hablan de crecimiento económico”, remarcó Costa. Aseguró que tienen “una visión macro financiera alejada de la realidad con sustentabilidad de los indicadores poco sólidos”.

Dijo Costa que los funcionarios de Economía inflaron el número del déficit de 2023 y vaciaron el de 2025. Opinó que el poder adquisitivo se desplomó producto de los precios altísimos “más allá de la caída inflacionaria”. También señaló que el Gobierno nacional afirma que bajó la pobreza, pero no menciona que “la subieron con la devaluación de diciembre de 2023”.

Esto tiene un correlato en las recientes medidas vinculadas a las tasas de interés. En los últimos días, los préstamos personales tuvieron un incremento de 8 puntos porcentuales en la tasa y los adelantos a las empresas de 52 puntos. Y también se reflejó en el costo financiero total para el refinanciamiento de las tarjetas de crédito que pasó del 150 por ciento al 199.

El detalle de las medidas

Girard fue el encargado de detallar las medidas fiscales que se implementarán. ARBA creó un nuevo régimen para buenos cumplidores con el fin de lograr que aquellos que “tengan riesgo cero no paguen de más y no acumulen saldo a favor. El titular de la Agencia explicó que, desde que arribó Kicillof a la Gobernación, una de las líneas de acción consensuadas con las cámaras empresariales fue disminuir las retenciones por adelanto de Ingresos Brutos.

Este impuesto nació para pagarse a contrafactura. Con el tiempo, se crearon mecanismos para adelantar su pago previo a las ventas, lo que distorsionó el sistema, reconocido por el propio Girard, y motiva a los empresarios a llevar el costo financiero a los precios. Más aún a las Pymes, que tienen menos espalda para sostener los costos.

En 2019, la Provincia elevó el tope de facturación para ser agente de recaudación. Esto evitó, a la fecha, que más de 8 mil firmas cumplan este rol, disminuyendo el universo de retenciones posibles. Menos retenciones, menos recaudación por adelantado. Menos adelanto, menos saldo a favor. Así, se potencia el pago de Ingresos Brutos con declaraciones juradas post venta, un indicador que pasó del 20 por ciento en 2019 al 28 por ciento del total de los contribuyentes en 2025.

Como aún hay saldos, otra de las medidas fue elevar el monto máximo para acceder al trámite automático de devolución de saldos. Pasa de un millón de pesos a 3,5 millones y se devuelven en hasta 72 horas hábiles. Es decir, saldos por debajo de ese monto se depositan de inmediato y sin trámites de por medio e incluye al impuesto inmobiliario y automotor, además de Ingresos Brutos.

Al universo de cambios sobre Ingresos Brutos se reglamentará el procedimiento de inscripción de oficio en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. Esto alcanza a los monotributistas con domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, adhesión fue voluntaria y alcanzó al millón de contribuyentes. Ahora se espera completar todo el espectro y así paguen Ingresos Brutos en la misma cuota del monotributo y evitar declaraciones juradas y sin retenciones bancarias.

Y, con el objetivo de avanzar sobre la situación de los saldos, ARBA reordenará el esquema de agentes de recaudación. Como muchos contribuyentes demandan que tienen que “perseguir” a los agentes para tener el comprobante de la retención y así presentarla en la Agencia, Girard anunció la creación de una plataforma digital de comprobantes que permite la emisión y consulta “on line” de las retenciones aplicadas.

“El sistema genera declaraciones juradas pre armadas de forma automática, y ofrece acceso en tiempo real a la información a todas las partes involucradas: empresas retenidas, agentes de retención y ARBA”, señalaron.

Además, se suspenderá a aquellos agentes de recaudación que no cumplen con las obligaciones de manera correcta. Todo se suma a lo mencionado sobre los embargos y los créditos desde el Ministerio de Desarrollo Agrario.