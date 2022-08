Las redes sociales fueron una caja de resonancia para que escritores y líderes políticos expresaran solidaridad y el repudio por el ataque sufrido por el escritor Salman Rushdie, de 75 años, que fue apuñalado este viernes mientras participaba en un acto en Chautauqua, una localidad a seis horas de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En la Argentina, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores expresó: "Repudiamos el atentado contra Salman Rushdie, un ataque contra la libertad de expresión, la democracia, la literatura y la humanidad. Contra el valor de la palabra y del pensamiento. Un acto de cobardía que nos alerta sobre sectores dispuestos a sembrar el terror y la muerte".



A nivel internacional, el novelista británico Ian McEwan, amigo íntimo de Rushdie, de los pocos que siguió visitándolo en secreto durante la década en que el autor tuvo que permanecer oculto, escribió en su página web: "Este espantoso ataque contra mi querido amigo Salman representa un asalto contra la libertad de pensamiento y de palabra", sostuvo el novelista y guionista británico. Y remarcó no sentirse amedrentado.

Rusdhie, ciudadano británico-norteamericano, de origen indio, había sido condenado a muerte por Ayatolá Jomeini en 1989 por su novela Los versos satánicos y debió ocultarse para evitar ser asesinado.



Desde su cuenta en Twitter, el norteamericano Stephen King expresó: "Espero que Salman Rushdie esté ok". En tanto, la escritora mexicana Valeria Luiselli también posteó su solidaridad a través de esa red social, desde Nueva York, donde está radicada, y quien, además, mantenía contacto con Rushdie: "Con angustia, contenemos la respiración por nuestro querido Salman. Esperamos tener buenas noticias pronto".



La creadora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, tuiteó: "Noticiass horribles". Y poco después, agregó: "Me siento muy mal ahora mismo". Y el escritor de cómics y ciencia ficción Neil Gaiman, creador de "The sandman" -serie de Netflix- aseguró que estaba "en shock" por la noticia del ataque sufrido por Rushdie. "Es un buen hombre y, además, brillante. Espero que esté bien", expresó.

El agresor del escritor es un hombre de 24 años llamado Hadi Matar que sigue detenido, dijo la policía neoyorquina. Por el momento, "no tenemos indicios del motivo" de la agresión, aseguró este viernes un portavoz, luego de la detención.

Matar asestó a Rushdie al menos una cuchillada en el cuello y otra en el abdomen. El escritor sigue en un hospital de Erie, en Pensilvania. Su estado es grave y según los médicos, podría perder un ojo y su hígado fue dañado.

Emmanuel Macron: "La libertad y la lucha contra el oscurantismo"

El presidente francés Emmanuel Macron escribió un mensaje en su cuenta de Twitter contra "las fuerzas del odio y la barbarie", y sostuvo que Rusdhie durante 33 años, encarnó "la libertad y la lucha contra el oscurantismo". "Su lucha es nuestra lucha, es universal. Ahora, más que nunca, estamos a su lado", ha escrito el presidente francés.

Boris Johnson también aseguró estar "horrorizado" por el ataque al escritor. "Horrorizado al enterarmeque Sir Salman Rushdie ha sido apuñalado mientras ejercía un derecho que nunca deberíamos dejar de defender", expresó en Twitter.



Mientras que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, consideró al ataque como un acto "enfermo y cobarde" y fue más allá: "Semejante violencia sin sentido contra un autor célebre también es un asalto a la libertad a nivel global que debe ser inequívocamente condenado. Espero que se recupere bien".

La organización de literatura y derechos humanos PEN International, publicó en su cuenta oficial: "Estamos profundamente preocupados por la noticia de que el expresidente de PEN América haya sido atacado hoy justo antes de dar una conferencia en la Institución Chautauqua en Nueva York. Condenamos el ataque y le deseamos una pronta recuperación".