El ministro de la Secretaría de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, respondió en una entrevista televisiva a los pedidos de renuncia que surgieron en las últimas horas. El malestar en filas opositoras se originó tras la divulgación este viernes 12 del informe de un organismo público que cuestiona el papel de Jackson en el marco de la campaña por el plebiscito del 4 de septiembre, en el que someterá a votación el nuevo texto constitucional.



Jackson respondió tajantemente que no se le ha “pasado por la cabeza” la posibilidad de renunciar a su cargo. “La verdad es que tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza, y el Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando”, dijo Jackson, uno de los dirigentes más cercanos a Gabriel Boric, en una entrevista con T13.

La Contraloría General de la República emitió una resolución que asegura que el ministro chileno “faltó a la prescindencia política” cuando le planteó a los partidos oficialistas la posibilidad de llegar a acuerdos para mejorar la propuesta de Nueva Constitución, en caso que la opción del Apruebo gane las elecciones.

La resolución de la Contraloría no tiene efectos jurídicos y no es vinculante, pero generó cuestionamientos entre los defensores del Rechazo, que consideraron que Jackson participó en la campaña de manera indebida y por esa razón reclamaron su renuncia.

"Contraloría nos dio la razón: el ministro ha faltado a la prescindencia que exige la ley en un plebiscito donde ambas opciones son válidas y por eso es de la máxima gravedad, Por eso, si una autoridad quiere hacer campaña, lo puede hacer, pero dando un paso al costado", reclamó este viernes la diputada Joanna Pérez, de la Democracia Cristiana.

En su defensa, tanto Jackson como la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, plantearon que todos los sectores políticos han sido invitados para que contribuyan al proceso constituyente después del plebiscito.

“Nosotros, recogiendo lo que señala la Contraloría, lo hemos dicho múltiples veces y la invitación la hemos hecho extensiva a todos los sectores, literalmente hemos dicho ‘vengan de donde vengan’, en la Segpres vamos estar abiertos a todas las propuestas, que es lo que nos corresponde”, respondió Jackson en la entrevista ya citada.

Los partidos que respaldan el borrador de la nueva Constitución de Chile dieron a conocer este jueves 11 los ajustes que impulsarían sobre el texto si este es aprobado.

De acuerdo con las encuestas, el borrador constitucional no cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado en el plebiscito del 4 de setiembre. Ante esta situación, semanas atrás los sectores que lo respaldan empezaron a trabajar en plantear qué ajustes le harían al texto elaborado por la Convención Constitucional.