Las organizaciones sociales convocaron a otra movilización para esta tarde en el puente Rosario-Victoria, en reclamo por el ecocidio desatado por los incendios intencionales en las islas del Delta, para pedir por la Ley de Humedales y en contra "de que el negocio de pocos ponga en riesgo la vida de todos", expresó Norma López, concejala rosarina del Frente de Todos, en AM 750.

"Más allá de lo que se hizo hasta ahora por parte de los Gobiernos nacional y provincial, está claro que la Justicia tiene que avanzar y meter preso a los que están provocando esta atrocidad, contra la salud de las personas y el ambiente", sostuvo López.

Este miércoles se llevó a cabo una movilización de la que participaron además de los vecinos de Rosario, perjudicados por el humo de los incendios que embargó la ciudad desde el sábado pasado hasta ese día, también hubo participantes de las ciudades vecinas.



Hasta el momento, se calcula que hay unas 200.000 hectáreas destruidas por el fuego, en lo que va de 2022. Este viernes, la Corte Suprema de la Nación, envió a las provincias Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a los municipios de Victoria y Rosario, a reportar cada 30 días sobre la efectividad de las medidas adoptadas, en el marco de la causa que se abrió para investigar los incendios del delta del río Paraná en los últimos años.

Según la concejala, esta decisión fue "políticamente correcta" para un tribunal donde hay dos santafesinos: Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. "Hay que avanzar más y meter preso a los responsables que tienen nombre y apellido y procedencia política. Hay una decena de empresarios que son investigados, en una situación que supera a las condiciones del agronegocio, también hay una mirada inmobiliaria", remarcó.

Por eso, también opinó que "la Ley de Humedales es importante, pero no dará soluciones inmediatas. Por eso pedimos que se actúe en la urgencia". Y agregó: "Si no se ven las sanciones de parte de Nación y las provincias, se va a seguir convalidando (esta situación). No dejarle pasar a los poderosos para que hagan este desastre en el territorio de todos".

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves un protocolo de prevención cada vez que el aire de Rosario presente niveles de contaminación elevados, como ocurre con las quemas de pastizales en las islas del Delta.



La iniciativa fue presentada por Susana Rueda -del bloque Rosario Progresista- y contempla que el Ejecutivo brinde recomendaciones a la población para evitar daños graves de salud.

Grave impacto para la salud

El Instituto de Física Rosario, del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), concluyó que los vecinos de la ciudad estuvieron expuestos "a niveles de contaminación extremadamente altos", por el humo producido por los incendios en las islas del Paraná y que llegó a Rosario entre el fin de semana y el miércoles pasado.



Según el trabajo, la cantidad de partículas en el aire tiene un "grave impacto en la salud que no debe subestimarse más allá del periodo de exposición".

Los contaminantes que se analizaron (criterio O3, NO2, SO2 y CO2) en el área metropolitana de Rosario se relacionó con los focos de incendio en las islas y se usaron además mediciones satelitales.

El Observatorio Ambiental de la UNR, entre el lunes y el miércoles, se duplicaron los valores medios diarios admitidos por la OMS e incluso algunos días se registraron hasta 18 veces más estos niveles establecidos por

Este jueves, la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNR calificó a la quema de humedales en el Delta del Paraná como “uno de los peores desastres ecológicos” de la región, con consecuencias en la salud de las personas respirar el humo: Las consultas médicas aumentaron cada día por problemas respiratorios.