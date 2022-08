¿Dunder Mifflin será la proveedora de papel de la escuela de Abbott Elementary? Es muy posible puesto que Scranton y Filadelfia quedan en el estado de Pensilvania. Y en cuanto al formato, timing, diseño de personajes y personajes, este mockumentary laboral le debe muchísimo a la versión estadounidense de The Office. Si la incomodidad, ridiculez e improductividad mandaban en la empresa dirigida por Michael Scott, en este instituto público hay escasez de recursos, guerra entre profesores novatos y curtidos y un humor tan sencillo, como risueño y efectivo. Star+ acaba de subir íntegramente la primera temporada de una de las grandes sorpresas para los próximos Emmy con sus cinco nominaciones.

La cámara sigue a varios docentes, pero su guía privilegiada es Janine Teagues (Quinta Brunson). La ideóloga de la ficción encarna a la “ingenua, un poco pesada y demasiado optimista” profesora de segundo grado. Los alumnos vomitan y se hacen pis encima. El presupuesto es tan limitado que el maestranza de setenta años, y votante de Kanye West en las elecciones, termina al frente de un curso. “Todos se preocupan por su trabajo y se dedican a hacer un buen trabajo porque si no lo hacen es los niños no aprenden”, dijo la showrunner sobre las criaturas que se ven Abbott Elementary. Un detalle: cuando a Brunson le preguntaron sobre la influencia no dijo nada sobre oficinistas. La inspiración vino de su mamá que fue maestra y de sus colegas del trabajo en un aula.