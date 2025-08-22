Las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires se realizan este domingo 7 de septiembre para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Al igual que a nivel nacional, para este año se suspendieron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). ¿Quiénes son los principales candidatos?

El gobernador Axel Kicillof desdobló la fecha respecto de los comicios nacionales, que se desarrollarán el 26 de octubre, con Boleta Única de Papel. Según explicó, la coexistencia de dos sistemas electorales en un mismo día hubiera obligado a los votantes a realizar dos filas y utilizar urnas diferentes.

¿Dónde voto en las elecciones bonaerenses 2025?

En el sitio oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires se puede consultar el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan los ciudadanos. Para conocer el lugar de votación es necesario ingresar:

Número de documento.

Género.

Código de seguridad.

Luego, el sistema arroja el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden para ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto.

¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025?

Los bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.

¿Quiénes son los candidatos?

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:



Fuerza Patria



Candidatos a Diputados:

2° Sección: Diego Nanni

3° Sección: Verónica Magario

6° Sección: Alejandro Di Chiara

8° Sección: Ariel Archanco

1° Sección: Gabriel Katopodis

4° Sección: Diego Videla

5° Sección: Fernanda Raverta

7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)



Candidatos a Diputados:

2° Sección: Natalia Blanco

3° Sección: Maximiliano Bondarenko

6° Sección: Oscar Liberman

8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Diego Valenzuela

4° Sección: Gonzalo Cabezas

5° Sección: Guillermo Montenegro

7° Sección: Alejandro Speroni

Somos Buenos Aires



Candidatos a Diputados:

3° Sección: Pablo Domenichini

6° Sección: Andrés De Leo

8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Julio Zamora

4° Sección: Pablo Petrecca

5° Sección: Matías Balsamello

7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)



Candidatos a Diputados:

2° Sección: Jorge Núñez

3° Sección: Nicolás del Caño

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Romina del Pla

4° Sección: Luciano Roggero

5° Sección: Alejandro Martínez

7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia



Candidatos a Diputados:

2° Sección: Ariel Bianchi

3° Sección: Santiago Mac Goey

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Felix Lonigro

4° Sección: Andrea Passerini

5° Sección: Fabio Adrián Molinero

7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Florencia González

3° Sección: Juan Cruz Ramat

6° Sección: Paula Abal

8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Lucas Correa

4° Sección: Emilio Almada

5° Sección: Marcos Pascuan

7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Luciano Busso

3° Sección: Alejandro Mansilla

6° Sección: José Luis Giannasi

8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Eduardo Bisognin

4° Sección: Carlos Dalfonso

5° Sección: Horacio Rivara

7° Sección: Eduardo Rocha

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Seguí leyendo