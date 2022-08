Franco Lombardo nunca se imaginó que sería uno de los influencers más conocidos del mundo automotriz. En Instagram acumula más de 300 mil seguidores que están pendientes de sus capacitaciones, además de sus espectaculares sorteos. Hoy lleva una vida cómoda y con un buen pasar económico, pero se hizo de abajo y no reniega de sus orígenes.



El cordobés de 29 años se ganó sus primeros pesos lavando autos. "Lo hacía por pasión. Luego entendí que quería dedicarme a eso profesionalmente, y por esa razón nos planteamos metas a corto y largo plazo. Nunca hay que perder el foco de nuestro emprendimiento. En el camino se nos cruzan muchas oportunidades que nos ofrecen dinero rápido y nos tientan, pero eso solo nos perjudica a futuro", explica.



Desde que se dedica al car detailing -el conjunto de técnicas centradas en la limpieza perfecta del vehículo sin causar deterioro de los materiales que lo componen-, Lombardo pudo viajar por el exterior y contar su experiencia de crecimiento: "Fue muy enriquecedora la experiencia, ya que cada formación que brindé también me hizo aprender de los alumnos. Es lindo conocer otras culturas y otras formas de hacer negocios".

Actualmente, Franco no solo organiza sorteos de autos y teléfonos de última generación en sus redes sociales. Su gran objetivo es seguir capacitando a la gente para que tenga el mismo éxito que él, pese a las adversidades que se puedan presentar en el camino.

"Las capacitaciones de car detailing las comenzamos a pedido de la gente. Eran muchísimas las personas que necesitaban aprender este rubro, cumplir su sueño de emprender en algo que les apasionaba y nos tomaban como ejemplo. Por este motivo decidimos invertir todo nuestro capital en formaciones y herramientas, para darles la mejor experiencia a nuestros alumnos. Comenzamos en Córdoba y poco a poco, con mucha constancia, logramos expandirnos a todo el país y luego al exterior", contó.

Lombardo durante una conferencia.

El influencer, que pronto inaugurará otro local de su empresa Extreme Detail, recordó que durante la pandemia las cosas se complicaron, pero logró salir adelante como siempre. "El día que anunciaron la cuarentena me fui al local con mi hermano y entregamos los autos pendientes. Le dije que con una notebook e internet hambre no íbamos a pasar. Empecé a dar conferencias gratis de car detailing y negocios para convocar gente, y me fue bien, pero trabajaba todos los días de 7 a 23. Hoy quiero seguir cumpliendo mis sueños, con la perseverancia y energía que me caracterizan", concluyó esperanzado.