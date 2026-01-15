Omitir para ir al contenido principal
El reclamo de la familia del joven asesinado por un policía de la Ciudad

Piden que la causa de Víctor Vargas pase a los tribunales porteños

Piden que el expediente sea caratulado como homicidio agravado. La autopsia confirmó que Santiago Barrientos le disparó por la espalda con el arma reglamentaria.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
FOTO IMAGEN WEB victor vargas
Víctor Vargas tenía 40 años y era oriundo de Mendoza. (IMAGEN WEB )

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
A forest fire is pictured engulfing Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 7, 2026. Thousands of hectares of forest were devastated by fire on January 6, in Argentine Patagonia, where a red alert is in effect due to extreme conditions, one year after the region experienced its worst wildfires in three decades. (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Incendios: los efectos simbólicos y psicopatológicos de la devastación

Ardemos

Por Cristian Rodríguez
Violencia genero

La potencia del “Yo te creo”

Por Florencia González
Mind flayer

La vida mínima y el Azotamentes

Por Carlos Barragán

Copenhagen (Denmark), 13/01/2026.- Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen give a statement on the current situation at a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 13 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”

Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga
FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo

Exótico destino

Entre amaneceres y rascacielos: las vacaciones de lujo de la diputada Juliana Santillán

Javier Milei

Desconexión entre la agenda oficial y las urgencias reales

Entre Davos y Jesús María, Milei esquiva un país que se incendia

Por Natalia López Gómez

Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva

La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones

Por Luciana Bertoia

Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei

Los incendios para avivar la interna

Por Melisa Molina

Incremento de hasta el 19 por ciento

Se viene una suba de peajes

Banco Central

Mercado cambiario

Dólar a la baja

Preocupación en la industria

Sin aranceles para celulares

Al compás de la dinámica inflacionaria, el cambio de precios relativos.

Servicios mucho más caros que hace dos años

Por Mara Pedrazzoli

Chanchos salvajes en Nordelta

En pleno debate por la expulsión de los carpinchos

Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

Valeria Schwab

Se investiga posible femicidio

Salió a caminar y no regresó: encontraron sus restos en la zona de acantilados en Comodoro Rivadavia

Palermo, operativo escuadrón antibombas

Intervino el escuadrón antibombas

Se desplegó un megaoperativo en Palermo ante la aparición de un paquete sospechoso

Fortnite

Países Bajos multó a Fortnite por incentivar a los menores a comprar compulsivamente

Multaron al videojuego Fortnite

Argentina's Sebastian Baez hits a return to Switzerland's Stan Wawrinka during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 7, 2026. (Photo by Antony DICKSON / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida

Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez

FOTO PRENSA RACING DE CORDOBA racing de cordoba ricardo centurion

El jugador llega procedente del campeonato boliviano

Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión

FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors leandro fernandez

El delantero firmó un contrato por un año con la entidad

Leandro Fernández fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors

FOTO PRENSA RIVER river paulo diaz

El chileno está afuera de la consideración de Gallardo

Paulo Díaz, con un pie afuera de River en medio de un mercado contrarreloj