El abogado Gregorio Dalbón afirmó hoy que el juicio de Obra Pública, que investiga el supuesto desvío de fondos en Santa Cruz, es "ilegal" y apuntó contra el fiscal Diego Luciani y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andres Basso a cargo de la causa por querer "condenar a una inocente". Así lo manifestó el letrado en diálogo con C5N, al referirse al rechazo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 realizó a las recusaciones que habían sido planteadas hacia algunos de sus integrantes y hacia el fiscal Luciani, por haber compartido un equipo de fútbol denominado "la Liverpool" que, además, en más de una oportunidad fue a disputar encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri. "Es un juicio ilegal. Arreglaron todo entre ellos, cuando deberían haber ido a un tribunal independiente para resolver cuestiones que tienen que ver con los propios jueces", señaló Dalbón, y añadió: "Estos jueces no tienen ningún tipo de límite, no funciona la Constitución, no funciona un código. No tienen credibilidad".