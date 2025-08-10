Platense no merecía perder, empató (VAR mediante) con un gol del paraguayo Ronaldo Martínez en el quinto minuto adicional y en el septimo, a punto estuvo de ganarle por primera vez a Instituto en Alta Córdoba: el mismo Martínez definió una escapada a la perfección y, convirtió el tanto de la victoria. Pero esta vez el sistema le jugó en contra y le anuló el tanto por una ínfima posición adelantada. Al final fue 1-1 y estuvo bien.

Porque en la primera media hora del partido, la "Gloria" se puso en ventaja a los 18 minutos con una muy buena resolución de Damián Puebla (pecho y remate cruzado). Y además, un cabezazo de Puebla dio en el poste izquierdo y un tiro libre estupendo de Lodico reventó en el travesaño. En esos treinta minutos, los cordobeses movieron muy rápido la pelota y desarticularon al actual campeón del fútbol argentino.

Semejante intensidad duró lo que duró: treinta minutos. De ahí en más, Instituto bajó la marcha, perdió el control del juego y Platense reaccionó. Sin mucha claridad, puso el partido mas cerca del área albirroja. Y así fue toda la segunda etapa. Entró Taborda por Marcos Portillo para aumentar el volumen de juego de la mitad de la cancha y Mainero empujó desde el medio la levantada "calamar". Instituto nunca pudo volver a ser el que había sido.

A falta de ideas claras, resultó clave para Platense la pegada de la zurda de Taborda en los córners desde la izquierda. Orsini cabeceó desde ángulo cerrado un tiro de esquina y la pelota dio en el poste izquierdo. Y de otra ejecución, sobrevino una jugada polémica que terminó en un cabezazo de Ronaldo Martínez que atajó Roffo. Dio la impresión de que en su intento de rechazar, el lateral paraguayo Franco le pegó en la cara a su compatriota. El árbitro Gariano en la cancha y Andrés Merlos desde las cabinas del VAR en Ezeiza ordenaron seguir.

En los minutos finales, el técnico Kily González mandó a jugar a Platense con una triple punta de lanza: el paraguayo Martínez, el chileno Maxi Rodríguez y el zaguero Vázquez, que se fue a jugar de nueve. Instituto trató de aguantar. Pero en el descuento, Schor le ganó a Requena una pelota en lo alto, sacó un centro de chilena (pareció que antes el balón le había dado en la mano) y Martínez, que toda la tarde había buscado su gol, entró por el segundo palo y puso el empate más que merecido, luego de que el VAR habilitara todo. Su insistencia a punto estuvo de cobrar premio doble dándole a Platense un triunfo inédito. El VAR esta vez dijo no y de esa manera el empate quedó sellado.



