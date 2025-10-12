En las efemérides del 12 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1492. Colón llega a América

Cristóbal Colón arriba con sus tres carabelas a la isla de Guanahani, en las Bahamas. Cree haber arribado a las Indias por el Oeste. Lo que ignora es que entre Europa y las Indias hay otro continente. La llegada a América por parte de los europeos marca el comienzo de la conquista a los pueblos originarios y la concentración de recursos del Nuevo Mundo en Europa.

1926. Nace César Pelli

En Tucumán nace César Pelli, uno de los arquitectos argentinos de mayor proyección mundial. Diseñó las Torres Petronas, en Malasia, y que con sus 452 metros de altura fueron el edificio más alto del mundo entre 1998 y 2003. Murió en New Haven, Connecticut, en 2019.

1935. El nacimiento de Luciano Pavarotti

Nace Luciano Pavarotti en Módena. Uno de los cantantes líricos más populares de la historia, el tenor italiano destacó desde mediados de los años 60. Con la serie de conciertos de Los 3 Tenores, junto a los españoles José Carreras y Plácido Domingo, llegó a un público ajeno a la ópera. Murió en 2007.

1963. Asume Arturo Illia

Arturo Illia asume la presidencia, en la fecha en la que juraron sus cargos, cada seis años, los presidentes argentinos entre 1862 y 1928. El dirigente de la UCR del Pueblo había ganado las elecciones del 7 de julio con apenas el 24 por ciento de los votos y el peronismo proscripto. Será derrocado en 1966.

1973. Comienza la tercera presidencia de Perón

Juan Domingo Perón jura el cargo de presidente por tercera vez. A los 78 años es el presidente más longevo de la historia argentina. Había sido derrocado en 1955 y pasó exiliado los siguientes 18 años. Asume con su esposa María Estela Martínez como vice. Murió en el cargo en 1974.

1980. Nace Soledad Pastorutti

Nace Soledad Pastorutti, en Arequito. Saltó a la fama en Cosquín, en 1997, como artista revelación. Acercó a los jóvenes al folklore a fines de los 90. Se calcula que vendió más de siete millones de discos. La Sole y Poncho al viento son sus trabajos discográficos más exitosos.

2006. Adiós a Gillo Pontecorvo

A los 86 años muere Gillo Pontecorvo en Roma. Emblema del cine político, destacó con films como Queimada y Operación Ogro, aunque su obra más relevante es La batalla de Argel, que ganó el Festival de Venecia en 1966 y compitió por el Oscar.

Además, en la Argentina es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.