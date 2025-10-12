El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 12 de octubre una jornada con probabilidad de chaparrones durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados. Se esperan vientos del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El lunes las condiciones mejorarán: el cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 24.

Para el martes se espera cielo algo nublado y registros térmicos que irán desde los 14 hasta los 23 grados.