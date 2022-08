Todos los ramales de la línea Roca no prestarán servicio durante toda la jornada de hoy y por tiempo indeterminado en respuesta a las agresiones que ayer recibieron el conductor y un guarda de la formación ferroviaria que ayer embistió a un niño de cuatro años que murió tras ese accidente en la localidad de Bosques.

La decisión fue tomada por el gremio La Fraternidad, que resolvió parar la totalidad del servicio que une la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense, y no se descarta que en las próximas horas la medida de fuerza se extienda a nivel nacional.

El paro es producto de las agresiones que recibieron ayer dos de los responsables de una formación que, mientras se dirigía a La Plata, embistió a dos niños a la altura de la calle Moliere, de la localidad de Bosques. Uno de los chicos se soltó de la mano de la madre y cruzó las vías lejos del paso habilitado y falleció en el acto. El otro pequeño sufrió heridas y fue internado de inmediato.

Tras este hecho, que el conductor no pudo evitar por la velocidad y las características de los frenos de las formaciones de ese tipo, los familiares de los niños y vecinos del lugar primero arrojaron piedras contra el tren. Luego increparon al conductor, lo golpearon y asaltaron. Y también agredieron a un guarda que intentaba explicarles por qué el tren no pudo detenerse.

"El niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar. Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", informó Trenes Argentinos.

El maquinista explicó que no tuvo la culpa. “No pude hacer nada, la mamá no lo agarró. Me robaron todo", decía cuando era rescatado por unas personas, según lo reflejan unos videos que circularon por las redes sociales.



El cuerpo del menor fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras que la madre sufrió una descompensación y fue llevada al Hospital Mi Pueblo, donde quedó bajo observación.

La Unidad Fiscal de Instrucción Nº7 de Florencio Varela dispuso que la Policía Científica realice las pericias en el lugar del accidente para intentar reconstruir el hecho.

En respuesta a las agresiones, La Fraternidad resolvió un paro comenzó a la medianoche de hoy lunes. Es una respuesta a “las agresiones que sufrieron hoy los Compañeros y por la falta de seguridad”. La medida se aplicará “por tiempo indeterminado con posibilidad de que la medida se extienda a nivel nacional”.