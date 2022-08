La cantante y compositora Nathy Peluso recibió fuertes críticas de sus seguidores por una entrevista -que dio a en noviembre del año pasado, pero se viralizó este fin de semana- en donde asegura que a pesar de haber nacido en Argentina, se siente española.

"Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla", había asegurado la cantante en un reportaje concedido a la revista de moda Vogue en noviembre del 2021.

A pesar de tener acento argentino "los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español", reafirmó la artista.

Algunos de los señalamientos que le hicieron a la cantante fue la publicación del single titulado "Argentina", junto Trueno. En el video de la canción que comparte con el joven rapero oriundo de La Boca, Nathy Peluso entona sola y con la mirada fija a la cámara: "Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera".

También fue cuestionada por su canción "Buenos Aires", incluida en el álbum Calambre, lanzado a fines del 2020 y por una frase del tema "Sana Sana", el segundo track del mismo disco, en donde asegura que es "argenta como la negra Sosa".

Su respuesta no tardó en llegar y contestó a los odiadores de las redes sociales con un posteo de Twitter. "Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro", escribió en sus redes y acompañó el posteo con una foto de la típica torta de la gastronomía argentina.

Nathy Peluso nación en Luján, en 1995, pero pasó varios años de su infancia en el barrio de Saavedra. Para 2004 migró junto a sus padres a España. Aunque en un principio vivió algún tiempo en Alicante y luego en Murcia, actualmente la cantante está instalada en Barcelona.



Nathy Peluso v.s Anya Taylor-Joy

A diferencia de Nathy Peluso, la actriz Anya Taylor-Joy celebró en varias entrevistas su infancia en Argentina y aseguró que tiene los mejores recuerdos de sus años en Buenos Aires. La protagonista de "Gambito de Dama" vivió hasta los seis años en el país, hasta que migró con su familia a Londres. Además, confesó que es fanática del dulce de leche y en varios reportajes mostró con orgullo su acento argentino.

Actualmente, Taylor-Joy participa del rodaje de la película "Furiosa", la precuela de Mad Max. La producción adelantó que la historia llegará a los cines en 2024 y, además del protagónico de Anya Taylor-Joy, contará con la participación actoral de Angus Sampson (Mad Max: Fury Road), Nathan Jones (Spiderhead) y Tom Burke (True Things).

¿Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de cada color?

La razón por la cual los ojos de la cantante tienen diferentes colores es porque padece herectomía, una anomalía que solo el 1% de las personas del mundo posee y que solo afecta el color de los iris de cada ojo, sin que perjudique el sentido de la visión.



Según la Clínica Mayo, los ojos pueden llegar a ser de colores distintos, lo que sería heterocromía total, o únicamente en una pequeña parte del iris distinta al resto en ambos ojos, que sería una heterocromía parcial. Es una particularidad que puede darse desde el nacimiento o adquirirse posteriormente.

