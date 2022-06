La cantante Nathy Peluso anunció este martes que hará un show completamente propio en Argentina a fin de año, en el marco de su "Calambre Tour 2022".

Precisamente, la exitosa intérprete, quien recorrerá varias ciudades de Europa, hará su parada el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo.

En esta línea, se tratará de su primer show en solitario que dará la figura argentina radicada en España, luego de haberse presentado en otros reconocidos eventos como el Festival de Coachella de la localidad de Indio, Californa (EEUU) y el Quilmes Rock, realizado el 1 de mayo pasado.

Hasta el momento, "Calambre Tour 2022" ya tuvo sus exitosas escalas en México, Estados Unidos, Francia, España, Colombia, Chile y Uruguay; y se prepara para seguir viaje entre junio y septiembre por España, Portugal, Bélgica e Inglaterra, entre otros países.

Cómo comprar las entradas

Para los interesados en disfrutar esta fecha del "Calambre Tour", ya arrancó una preventa exclusiva para los clientes de la tarjeta Santander American Express desde este martes a las 12.

Por otro lado, la venta general de entradas empezará este miércoles 22 de junio a las 12 con todos los medios de pago a través de www.movistararena.com.ar.

Trueno y Nathy Peluso estrenaron el video del tema "Argentina"



Trueno, uno de los máximos referentes del hip hop nacional, lanzó este lunes el video de "Argentina", la colaboración con Nathy Peluso incluida en su segundo álbum de estudio titulado "Bien o Mal" lanzado hace un mes.

En la producción audiovisual Trueno interpreta la letra de la canción desde la perspectiva de una persona que vive en la calle y transita la noche con un grupo de personas. Por su parte, Nathy entra en escena con una campera de cuero y lentes negros, que emulan un aire tanguero, mientras camina por la calle y lanza sus primeras líneas.

Allí los artistas cantan en conjunto hasta que Peluso entona sola y con la mirada fija a la cámara sus últimas frases en la canción: "Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera".

La toma final es de Trueno completamente bañado por la lluvia mientras recita las últimas cinco estrofas de la canción, en las que recorre una por una las provincias argentinas.

"Calambre", el trabajo que puso a Nathy Peluso en la cima

La artista de 27 años lanzó en 2020 "Calambre", un álbum que contiene una fusión de varios géneros y sonidos del hip hop, trap, R&b, reguetón, salsa y tango.

Sin embargo, quizá, la canción más recordada sea "Buenos Aires", un sencillo que fue lanzado en plena cuarentena de Covid-19, junto a su respectivo video musical. Muchos fanáticos se vieron interpelados por el video, la letra de la canción y la melodía lenta y melancólica que acompañaba el contexto de aislamiento.

En declaraciones con medios españoles, Peluso aseguró que el tema supuso un "conexión con sus raíces", pero en el que, principalmente, demostró su "madurez compositiva". Asimismo, recordó que grabó "Buenos Aires" en un estudio en la ciudad española de Barcelona y que al no encontrar inspiración, "se tomó un taxi" y pudo escribir "las letras que deseaba".

“Estamos en un momento para conectar con lo importante y espero que esta canción sirva de canal”, afirmó en aquel entonces la artista. Cabe destacar que la portada del sencillo ilustra el círculo que llevan las puertas de los taxis de la Ciudad de Buenos Aires.



Finalmente, "Calambre" significó la consagración definitiva de Peluso tras ganar el premio Latin Grammy a "Mejor álbum música alternativa" y dos Premios Gardel: uno de "Mejor álbum pop alternativo" y otro por "Mejor Artista Nuevo".

A su relevante trabajo en solitario se le sumaron exitosas colaboraciones como la "BZRP Music Sessions #36" junto al productor Bizarrap; "Ateo" con el español C. Tangana; y "Pa Mis Muchachas", el sencillo de Christina Aguilera con el que volvió a cantar en español para su álbum "La Fuerza".

¿Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de cada color?

Además de su talento, los ojos de la cantante son otro punto que llaman la atención. En una entrevista con el programa "El Hormiguero" en España, el presentador Pablo Motos le consultó la razón por la cual sus iris son de distinto color.

En esta línea, la compositora bromeó: "Cuando me da un disgusto, ¡pum!, me cambia el color del ojo izquierdo, no lo puedo controlar. Es el disgusto, yo soy muy pasional."

Sin embargo, la razón por la cual los ojos de la cantante tienen diferentes colores es porque padece herectomía, una anomalía que solo el 1% de las personas del mundo posee y que solo afecta el color de los iris de cada ojo, sin que perjudique el sentido de la visión.

Según la Clínica Mayo, los ojos pueden llegar a ser de colores distintos, lo que sería heterocromía total, o únicamente en una pequeña parte del iris distinta al resto en ambos ojos, que sería una heterocromía parcial. Es una particularidad que puede darse desde el nacimiento o adquirirse posteriormente.