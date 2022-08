Será la primera gran movilización de las centrales sindicales en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. La Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores (CTAT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharán este miércoles desde el Obelisco hasta el Congreso, donde se leerá un documento conjunto que apuntará contra “los sectores especulativos de la economía” y las grandes empresas “formadoras de precios”, en medio de la escalada inflacionaria y las corridas cambiarias que buscan forzar la devaluación de la moneda y una crisis institucional. Los impulsores de la marcha, de la que también participarán partidos y organizaciones que tributan al Frente de Todos, insisten en que “no es favor ni en contra el Gobierno”, aunque desde distintos gremios sostienen que será un “llamado de atención” a la Casa Rosada para que enfrente decididamente a los especuladores. En tanto, los movimientos territoriales nucleados en Unidad Piquetera y los sindicatos de izquierda tendrán su propio recorrido a Plaza de Mayo confrontando con la CGT y para responsabilizar al Gobierno por la crítica situación económica.

La disputa por las consignas de la marcha sigue en pié, aunque todos apuntan contra “la especulación” económica. El triunviro cegetista Héctor Daer convocó a la movilización bajo el lema “primero la Patria” y en reclamo de “un plan antiinflacionario” y llamados “a la responsabilidad de los actores políticos” y a la “unidad” para “evitar que al ajuste lo paguemos todos”. “Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación”, culmina la proclama que publicó en las redes sociales.

Los otros impulsores de la movilización fueron más contundentes sobre el objetivo de la convocatoria. "Uno de los motivos de la marcha que va a ser muy importante es para denunciar a los empresarios nucleados en AEA para decirles que se dejen de joder con los aumentos de precios diarios. Sabemos quienes son los productores de alimentos, Arcor, la Sociedad Rural, son los que siempre aprovechan estos momentos de crisis para seguir ganando dinero", insistió otro secretario General del triunvirato de la CGT y líder camionero, Pablo Moyano.

"Es terrible lo que se está viendo con el tema del aumento de precios. Nosotros hacemos responsable directamente a la especulación de los empresarios, pero también vemos que el Gobierno no tiene la dureza, esa fortaleza para pedirles que se dejen de joder y que no le roben más el plato de comida a los argentinos para tratar de darle una vuelta. Lo que vemos es que no tiene esa fortaleza para enfrentar estos tipos", se quejó el gremialista en declaraciones a la AM 990. Moyano afirmó que la marcha "no es ni a favor ni en contra del Gobierno. Va a ser un llamado de atención para que el Gobierno se ponga las pilas y controle a estos empresarios y para denunciar públicamente quiénes son estos que están llevando esa remarcación indiscriminada". Y que la movilización será "la primera de muchas" dado que "si siguen con esta remarcación de precios van a haber cientos más y también en el interior".

"Una vez más, la presencia del pueblo masivamente en las calles, que va a reclamar al Gobierno que enfrente a estos sectores, artífices de la desestabilización permanente, sabiendo que tiene el respaldo de un pueblo para apoyar las medidas que signifiquen gobernar a favor de los que menos tienen", sumó el secretario general de la CTAT, Hugo Yasky. También se refirió a las motivaciones políticas de los especuladores. "El 17 de agosto las organizaciones que conforman las centrales sindicales del país vamos a demostrar de manera contundente y masiva la decisión de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país de enfrentar y denunciar a los que están intentando desestabilizar al Gobierno elegido por el pueblo", afirmó Yasky y agregó: “Todos los partidos que integran el FdT han decidido también convocar a la marcha. Vamos denunciar y exigir el cese de todo lo que ha sido la actividad de sectores que hicieron ataques especulativos y que son también ataques de los formadores de precios". "En esas usinas de desestabilización están los formadores de precios que son monopolios extranjeros" como así también "las cuevas financieras donde todo los días se promueven corridas cambiarias", insistió diputado nacional del FdT.

El dirigente del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, vaticinó que la marcha “será multitudinaria” y que representará "a la masa mayoritaria del pueblo que se ve acorralada por la actitud que tienen estos sectores que todos los días corren la vara de los precios y que han esmerilado al Gobierno con corridas cambiarias y financieras". El diálogo con Radio Nacional, Plaini consideró que el Gobierno "debería capitalizar esta movilización y ver que nosotros nos movilizamos contra todo eso", frente a la "situación compleja" que atraviesa en su vínculo "con los verdaderos factores de poder". "O vamos a un capitalismo organizado, con el Estado con capacidad regulatoria, cosa que hoy no veo, o va a terminar del mandar el mercado", evaluó el canillita y legislador provincial del FdT sobre la situación que enfrenta el Gobierno.

Los distintos 17

Como anticipó PáginaI12, las organizaciones territoriales también marcharán este miércoles pero con recorridos distintos, según su encolumnamiento político. “Para nosotros esta marcha con la CGT es importante. Queremos dar un mensaje claro a la dirigencia política, empresarial y de los sectores productivos del país sobre la necesidad de afianzar la estabilidad económica, la perspectiva productiva y el trabajo como ordenador social”, dijo a Página/12 Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, que enarbolará en la marcha su reclamo por las leyes de la Agenda Tierra Techo Trabajo.

La Unidad Piquetera junto a gremios de izquierda y comisiones sindicales de base marcharán, el mismo miércoles, hasta la Casa Rosada. “La CGT hace una movilización para descomprimir la bronca popular. Van a dar una vueltita por el centro”, chuceó Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero a la central sindical. “Nosotros en cambio vamos a la Plaza de Mayo a levantar los reclamos que tienen que empezar por el salario, los reclamos de la clase obrera”. Un pliego de demandas que incluye un bono de 20 mil pesos, el aumento de los salarios y la apertura de las inscripciones en el Potenciar. Con el que volverán a movilizarse el lunes 22 al Consejo del Salario, donde Gobierno, centrales sindicales y cámaras empresarios discutirán la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, al que están atados los planes sociales.

En tanto, la CTA Autónoma tendrá su propia jornada de lucha u día después, el jueves 18. La flamante conducción que ahora encabeza el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, anunció "cortes, asambleas y movilizaciones" en reclamo de un Salario Básico Universal para desocupados y un aumento "de emergencia" para trabajadores y jubilados.