En estos días el diputado libertario José Luis Espert más que un candidato a renovar su curul parecía un mal malabarista ante la dificultad que mostraba a la hora de responder sobre la transferencia de 200 mil dólares que le había hecho el narco detenido Fred Machado. Ahora todo cambió tras la aparición de una planilla del Bank of America que se incorporó en la investigación judicial en Texas. Allí se puede ver la tan mentada transferencia desde una de las empresas que pertenecen a Machado a la cuenta del legislador que aparece con nombre y apellido.

Este registro fue publicado por el diario La Nación y ahí aparece Espert como la persona humana que recibía los 200 mil dólares. La transferencia se realizó el 22 de enero de 2020, tres meses después de las elecciones presidenciales en la que Espert integraba la fórmula del partido UNITE. En la investigación judicial que se realiza en Texas, donde está ya condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, se hablaba de esta transferencia. Eso dejó de ser una versión cuando el libro contable del Bank of America dio cuenta del movimiento de esos miles de dólares.

Cuando los amigables periodistas del gobierno le preguntaban a Espert por ese dinero, el diputado no podía decir de manera rotunda que era una información falsa. Tampoco se atrevía a decir que era verdad. Entonces prefirió aferrarse a un argumento que predomina en La Libertada Avanza: es parte de una campaña del kirchnerismo.

Según se publicó, los datos obtenidos en el Bank of America da cuenta de los bancos por los que pasó esta cifra hasta llegar a la cuenta de Espert. Entre los papeles que tiene el banco estadounidense se puede ver uno de figura el nombre de Espert y a su lado un código: N28FM. Curiosamente es la matrícula de uno de los dos aviones que Fred Machado le prestó a Espert en 2019 para realizar su campaña presidencial, con los que hizo 36 vuelos y, a pesar de tanto esfuerzo, solo cosechó el 1,5 por ciento de los votos.