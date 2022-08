Este domingo se celebra el Día de las infancias y para aportar contenido que nombre a cada unx de les niñes que es celebradx, Les mostres es una gran opción de entretenimiento y alegría. Sus temas arman un mapa de diversidades donde todos, todas y todes son abrazadxs por sus canciones. “Enseñamos que la infancia no es solo cis sino también trans travesti, no binarie, intersex, tortita y marica. De esta manera, apostamos a transformar la realidad desde el arte”, dicen a coro.

A título personal, digo: paso de escribir de las vejeces a escribir de las infancias, porque los extremos de la vida son como espejos. Me miro, nos miro, pienso en todo lo que nos faltó. En cuánto tardamos algunes en abrazar nuestro propio deseo. Fuimos mostres a destiempo, porque primero tuvimos que ser normales. No tuvimos opción. Nuestras infancias fueron campos de batalla en los salimos perdiendo. Había treguas, por supuesto. De vez en cuando, un dibujito, una canción, algo que nos diera la posibilidad de imaginar la victoria. Ganar era salirse de la norma. Acá estamos, visibles en nuestra adultez mambeada. ¿Quién no piensa en lo diferente que hubiera sido la cosa si hubiésemos tenido mejores reflejos más temprano?

Espejito, espejito, ¿quién es el más mostrito?

“Las niñas, los niños y les niñes deben espejarse y saber que existen, porque todavía hay muchas infancias invisibilizadas y la ignorancia daña muchísimo la autoestima”, reflexionan les integrantes de Les mostres, una banda que le canta a las infancias de hoy. “También les cantamos a las infancias de ayer, a les adultes que, consciente o inconscientemente, todavía sostienen el constructo binario y heteronormado. A elles les hacemos reflexionar: ¿cuántos de sus deseos son propios, cuántos son impuestos? Muches se acercan luego del show para decirnos: ‘yo hubiese querido ver una banda como Les mostres cuando era niñe’”.

La propuesta de Les mostres convoca al juego interactivo con una combinación de música y títeres. El conjunto está integrado por Yanka, Garni, T-Rox, Vitto y Gaby Gap. Les cinco tienen muy a flor de piel el recuerdo de sus modelos de infancia. Vitto recuerda: “Me crié escuchando compilados de clásicos y baladas de los '80. Siempre aluciné con la estética glam y andrógina que manejaban en esa época. Entonces, casi nunca me identifiqué con la ropa, ni con la estética, ni con los juegos que ‘el mundo’ había elegido para mí”. En esa línea, Gaby Gap confiesa que estaba “enamorada de Xuxa saliendo de su nave espacial arcoíris”. “Mi banda sonora de esos años eran María Elena Walsh, Almendra, la Negra Sosa, Los Beatles y cuanto casete se me cruzara por los oídos”, agrega entre risas.

Todavía se educa en la crueldad dicen Les mostres, que apuestan por hablarles a las infancias de hoy.





Transformar la realidad desde el arte

Los temas de Les mostres están llenos de actualidad. “Enseñamos que la infancia no es solo cis sino también trans travesti, no binarie, intersex, tortita y marica. De esta manera, apostamos a transformar la realidad desde el arte”. Con referentes de la talla de Lohana Berkins, Susy Shock, Marlene Wayar y Gabriela Mansilla, Les mostres apuestan a una evolución de la educación. “Todavía se educa en la crueldad y en la pedagogía del deseo, es decir, desde una norma que te enseña qué podés desear y qué no. Por eso cantamos: ‘ir hacia una nueva humanidad, /una más amorosa y empática /y no esta que ha fracasado, /tan odiante y violenta’”.

“Es una gran responsabilidad lo que queremos proponer para que canten las infancias”, aporta Yanka. T-Rox agrega: “El desafio está en acompañar su brillar maravilloso, y para eso volvemos todo el tiempo a mirarnos a nosotres mismes, a esas niñas, eses niñes y esos niños que fuimos, para abrazarnos y preguntarnos: ‘¿qué nos hubiera gustado cantar?’”.

Finalmente, Garni concluye: “Lo que aportamos a las infancias es nuestra amorosa mirada de sus alitas y por ello les cantamos con todas las fuerzas: ‘¡Vamos a volar como Mariposas Libres /y sentir que así todo es posible!’”.

Agradecimientos mariposales

Les mostres envían sus “agradecimientos mariposales” a Nicolás Chino Roman (@cheenx), por su maravilloso trabajo en el primer videoclip de la banda (¡búsquenlo en YouTube!), y a Futuro Trans “por abrazarnos siempre”. Pueden seguir a Les mostres en sus redes sociales (@bandadelesmostres) y recuerden: “¡La ternura es revolucionaria!”.

Seguí leyendo