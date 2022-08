MALA FABULA Y CORRAL EN LA LIBRE

Este domingo en conjunto se estrena la obra de teatro “Mala fábula” y se presenta en sociedad el libro "Corral y otras obras" de David Costa, con la participación de Brenchx, que contiene los cuatro primeros textos teatrales del autor, también conocido en la escena queer local como Marinero Miel. Las obras "Llorar" (1998), "El hijo feriano madre" (1999), "Corral" (2000) y "Mala Fábula" (2002) fueron escritas en Chile entre 1998 y 2002 y publicadas ahora por la Editorial Demolición en Suspenso. Para la presentación, entre sorpresas y tragos, el autor realizará junto a Diego Neón la obra "Mala fábula". Domingo 21 de agosto a las 18 en la librería La Libre, Chacabuco 917.

ALICIA POR EL MOMENTO

Estrena la obra de Sylvain Levey con dirección de Maruja Bustamante y la actuación de Victoria Almeida, Manu Fanego, Pablo Fusco, Julian Lucero y Tincho Lups, en la que Alicia se va de Chile junto a su familia durante la dictadura sangrienta de Pinochet porque no le queda otra posibilidad, y en ese viaje busca rehacer su identidad en un país en donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia, con el foco puesto en el primer plano de los sentimientos de las personas migrantes y la identidad personal, por sobre todas las cosas. Funciones: lunes a las 21 en Timbre 4, México 3554.

FIESTAS

Plop Horror Story! Nueva edición especial de la fiesta queer con brujas, fantasmas, zombies, demonies, vampires, extraterrestres y freaks, para vivir la Horror Plop Story con mucha música, pop, cachengue y perfos toda la noche. Viernes 19 de agosto a las 23:59 en Vórterix Teatro, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

La Jolie. Nuevo miércoles y nueva fiesta en nuevo espacio para sumar a la semana un sábado con mucha música, baile, sudor, pizza, amor y color, para llegar más rápido al finde. Entrada libre y gratuita. Miércoles 24 de agosto desde las 23 en Club Aráoz, Aráoz 2424.

TERTULIAS

Karaoke. Llega el miércoles y explota una nueva edición del karaoke con micrófono abierto, entrada libre y gratuita y músicas para corear sin ruborizarse. Amplio repertorio para brillar sobre las tablas y dejarlo todo a mitad de semana. Miércoles 24 de agosto desde las 22 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

F‌in de semana de las infancias. Este fin de semana el Centro Cultural Kirchner celebra el Día de las Infancias con una programación especial que tiene como protagonista los shows de los grupos NiLocos y Sin Julepe, con una invitación a jugar en Tiempo Vereda y las salas del tercer piso equipadas con talleres, cine, ciencia, arte y mucho más. Programación completa en cck.gob.ar. Sábado 20 y domingo 21 de agosto desde las 14 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

Karaoke Brandon. Conduce Regia, cantamos todes en el espacio de karaoke, baile y canto colectivo de la casita, con entrada bono contribución y capacidad limitada sin reserva previa. Sábado 20 de agosto a las 22:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

LIBROS

Es la economía, vos no sos estúpida. Se presenta el libro de Estefanía Pozzo en una fecha de charla, fiesta y baile junto a la participación de la autora y Corina Enríquez, Luciana Peker y Marlene Wayar. Después de la presentación, fiesta con las bandejas de DJ Seba Ruiz y DJ Simja Dujov. Viernes 19 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Mojarme los ojos en sal negra. Se encuentra en modo preventa el nuevo libro de lx poeta, músique y escritor trans no binarie Cyano, un libro de poemas escrito en forma de diario desde mediados de 2019 hasta finales de 2020, que alterna entre capítulos, formatos y juegos visuales. Toda la información en linktr.ee/cyano.mp3

TEATRO

La casa oscura. Nueva función del show documental sobre salud mental dirigido por Paola Luttini y dramaturgia y actuación de Mariela Asensio y Maruja Bustamante: un viaje al interior de dos mentes en problemas que con humor, música, sensibilidad y palabras buscan relatarse a sí mismas con la única finalidad de iluminar la casa oscura. Miércoles 24 de agosto a las 20 en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037.

Eternidades: Té póstumo en el hall del cine. Hasta este fin de semana continúan las funciones de la obra de Pablo Gorlero, Luis Longhi y Juan Ignacio López, en donde cuatro divas del espectáculo argentino se encuentran sorpresivamente en un explosivo cóctel escénico. Viernes 19 y sábado 20 a las 20:30 y domingo 21 de agosto a las 19:30 en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

Les Payases. Continúan las funciones de la obra dirigida por Bárbara Goldschtein Casariego que arma un espacio en donde las infancias y adolescencias pueden aprender desde el juego otras formas de ver, vivir y sentir el mundo, mediante una pieza en deconstrucción y un musical infantil con perspectiva de género, lenguaje inclusivo y diversidad. Funciones: domingos a las 15 en El Método Kairós, El Salvador 4530.

Casi humanos. Historias que suceden y se ocultan, pero que laten en cada rincón: Tres psicólogos encargados de mejorar la salud mental de sus pacientes aún sin poder manejar sus propias vidas. Todos inmersos en una sociedad que los mantiene cautivos y no da opciones para vivir, aceptarse y contar quienes son realmente. ¿Somos capaces de decir lo que pensamos? ¿Somos animales de costumbre o simplemente casi humanos? Escrita y dirigida por Vani Szlatyner. Domingos a las 20. Teatro Belisario, Corrientes 1624.

RECITALES

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. La banda de synth pop teatral se presenta en vivo compartiendo escenario con Octavio Suñé y la extraña influencia y CICI con su banda en vivo. Miércoles 24 de agosto desde las 21 en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

TALLERES

Interfaces tecnológicas corporales: Wearables o el deseo de convertirse en cyborg. Se encuentra abierta la inscripción en la web del CCEBA para el taller gratuito dictado por María Castellanos y Alberto Valverde a realizarse el 23 y 26 agosto de 15 a 17, dirigido a artistas visuales, estudiantes de arte o cualquier persona interesada en las prácticas artísticas enfocadas en las creación de tecnología para la amplificación del cuerpo y los sentidos humanos. Programa completo e inscripciones en cceba.org.ar

Familia No Tipo y La Nube Maligna. Sigue vigente la inscripción para el taller de formación: "¿Es «el niño» algo en lo que le espectadore debe convertirse? Feminismos, teatro para las infancias, lo universal y lo particular", coordinado por Germán Casella en modalidad virtual, destinado a docentes y referentes de grupos/comunidades, con una temática en torno al espectáculo "Familia No Tipo y La Nube Maligna". Fecha de encuentro: sábado 27 de agosto de 11 a 13 vía Zoom. Más información en [email protected]

MUESTRAS

Infieles. Continúa en el Museo del Libro y de la Lengua con entrada libre y gratuita la muestra “Infieres: De escritores que pintan y pintores que escriben”, un recorrido por las artes visuales curado por Roberto Papateodosio con obras de Gabriela Cabezón Cámara, Naty Menstrual, Sergio Bizzio, Washington Cucurto, León Ferrari, Roberto Jacoby, Miguel Ángel Lens y muches más. De martes a sábados de 14 a 19 en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Gral. Las Heras 2555.

Guerrilleras. Está montada para el combate la muestra de arte y disidencia que se interroga sobre cómo hablar de los cuerpos, cómo deconstruirlos de la maquinaria cotidiana que los estandariza, a partir de un proyecto escultórico a escala del cuerpo natural que interactúa con el público con fragilidad, fuerza, circunspección y absurdo. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVOCATORIAS

Feliza. El club cultural arcoíris Feliza continúa su convocatoria para la presentación de nuevos cursos que habiten sus espacios en los rubros baile, herrería, filosofía, música, teatro, producción, literatura, botánica, defensa personal o alguna disciplina afín de, por y para la comunidad LGBTQI+. Toda la información en Instagram: @feliza_cursos

Feria del Libro Punk & Derivadxs. Se encuentra abierta la convocatoria para participar con fanzines y editoriales de la nueva edición de la feria a realizarse el 6 de noviembre en el barrio de Flores, en donde habrá libros, fanzines, proyecciones, talleres, charlas, muestras, feria, Djs, radio y mucho más, en modalidad presencial y virtual. Toda la información en Facebook: FeriaDelLibroPUnk o [email protected]

XXVI Premio Klemm. Sigue vigente hasta el 31 de agosto la convocatoria para participar en el XXVI Premio Klemm 2022 de Artes Visuales en disciplinas como pintura, fotografía, dibujo y diversas expresiones artísticas, organizado por la Fundación Federico J. Klemm. Hay montos, premios y menciones en diversas categorías para formar parte de la colección. Bases y condiciones en Instagram: @fundacionklemm

SANTA FE

Retro Plop! Con una temática única vuelve a la ciudad de Rosario la fiesta queer con música, pop, cachengue, perfos y sorpresas toda la noche, para viajar en el tiempo y revivir los éxitos más icónicos de la década del 80 y más. Sábado 20 de agosto a las 23:59 en Vorterix Rosario, Salta 3519, ciudad de Rosario.